Περίπτωση πρώτη: Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε μία έκθεση – κόλαφο για το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες», το διαβόητο πια κέντρο κράτησης μεταναστών που έστησε η κυβέρνηση Τραμπ εντός του Εθνικού Πάρκου Εβεργκλεϊντς στη Φλόριντα. Εκανε λόγο για απάνθρωπες και ανθυγιεινές συνθήκες κράτησης, τουαλέτες που υπερχειλίζουν, με τα λύματα να καταλήγουν στους χώρους όπου κοιμούνται οι κρατούμενοι, περιορισμένη πρόσβαση σε ντους, έκθεση σε έντομα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, φώτα αναμμένα όλο το εικοσιτετράωρο, κακής ποιότητας τροφή και νερό, κάμερες τοποθετημένες ακόμα και πάνω από τις τουαλέτες, καθώς και ασυνεπή, ανεπαρκή ή και εντελώς ανύπαρκτη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Ανθρωποι που μίλησαν στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν ότι όταν βρίσκονται εκτός του κελιού τους είναι πάντοτε αλυσοδεμένοι. Και για «τιμωρία», τοποθετούνται στο «κουτί»: μια κατασκευή σαν κλουβί, διαστάσεων 60×60 εκατοστά, όπου μένουν για ώρες, ακόμα και μία ολόκληρη μέρα, εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα, την υγρασία και τα κουνούπια της νότιας Φλόριντας, με ελάχιστο νερό και χέρια – πόδια δεμένα στο έδαφος. Μεταχείριση που προφανώς ισοδυναμεί με βασανιστήρια. Επιπλέον, το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες» είναι το πρώτο κέντρο κράτησης μεταναστών που τελεί υπό τη διαχείριση της πολιτείας, παρότι υποστηρίζει ομοσπονδιακές επιχειρήσεις. Λειτουργεί λοιπόν εκτός ομοσπονδιακής εποπτείας και χωρίς τα βασικά συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ICE. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την κράτηση χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, δημιουργώντας συνθήκες εξαναγκαστικής εξαφάνισης.Ομως δεν ασχολήθηκαν πολλοί με αυτή την έκθεση. Οπως είχε πει άλλωστε και ένας έλληνας υπουργός, οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία είναι «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» στα οποία «κανείς δεν πρέπει να δίνει σημασία».

2.Περίπτωση δεύτερη: Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) θα αναγκαστούν να τερματίσουν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα μέχρι το τέλος του μήνα. Γιατί, με βάση τους νέους κανονισμούς που υιοθέτησε πέρυσι, το Ισραήλ απαιτεί από όλες τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη να του παραδίδουν λίστα με όλους τους εργαζομένους τους, ξένους και παλαιστίνιους, μαζί με οικογενειακά στοιχεία. Επειτα, όμως, από «μήνες άκαρπων επαφών με τις ισραηλινές Αρχές», οι MSF αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, υποστηρίζοντας πως οι αξιωματούχοι «απέτυχαν να τους παράσχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων τους και την ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων τους». Και άλλες ΜΚΟ έχουν κρατήσει αυτή τη στάση. Ειδικά η αποχώρηση των MSF, ωστόσο, απειλεί να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στη Γάζα.

Η οργάνωση λειτουργεί εκεί 15 κλινικές και ιατρικά κέντρα, και το προσωπικό της εργάζεται σε μεγάλα νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα, καλύπτοντας περίπου το 20% των νοσοκομειακών κλινών. Οπως είπε στους New York Times η Αζεέλ Χαμάντα, μια 24χρονη Παλαιστίνια που τραυματίστηκε σοβαρά σε μια ισραηλινή επίθεση στις 9 Σεπτεμβρίου και περίμενε για ένα ραντεβού φυσικοθεραπείας σε μια κλινική στην Πόλη της Γάζας, «αν οι MSF σταματήσουν τη δράση τους, άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Οι MSF βρίσκονται παντού στη Γάζα, γιατί η ανάγκη υπάρχει πραγματικά παντού».

Κι εντούτοις, δεν ασχολούνται πολλοί με την υπόθεση αυτή. Οπως είπε άλλωστε και ο Αμιχάι Τσίκλι, ο ακροδεξιός υπουργός Υποθέσεων Διασποράς του Νετανιάχου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα «κρύβουν τη λίστα του προσωπικού» τους γιατί «απασχολούν άτομα που δραστηριοποιούνται σε τρομοκρατικές οργανώσεις» και «συνεργάζονται με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς».

3.Περίπτωση τρίτη: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με επικείμενη οικονομική κατάρρευση και θα μείνει χωρίς χρήματα έως τον Ιούλιο, αν οι χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ που δεν πλήρωσαν πέρυσι τίποτα, δεν καταβάλουν τις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές τους, που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλωσαν ότι, σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων, ο οργανισμός θα αναγκαστεί να κλείσει, μέχρι τον Αύγουστο, το ιστορικό κεντρικό του κτίριο στη Νέα Υόρκη – το κτίριο όπου συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να ακυρωθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου και να ανασταλεί η λειτουργία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, που συντονίζει την αντίδραση σε παγκόσμιες κρίσεις, από συγκρούσεις μέχρι φυσικές καταστροφές. Στην επιστολή που απέστειλε προς τους πρεσβευτές και των 196 κρατών – μελών, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του οργανισμού δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη: «Η κρίση βαθαίνει, απειλώντας την υλοποίηση των προγραμμάτων και θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα», τόνισε. «Και η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Δεν μπορώ να υπερτονίσω πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε».

Παρ’ όλ’ αυτά, δεν θα ασχοληθούν πολλοί όταν έρθει η ώρα της κατάρρευσης. Οπως έχει αναρωτηθεί άλλωστε και ο Τραμπ, «τι νόημα έχει ο ΟΗΕ;». Αφού «όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που πρέπει αλλά πολύ συχνά δημιουργεί νέα προβλήματα». Θα τα λύσει όλα εκείνος με το Συμβούλιο Ειρήνης του.

Θυμάστε σίγουρα το περίφημο ποίημα «Οταν ήρθαν…» του Μάρτιν Νίμελερ. Δεν είναι σαν να το ζούμε σε fast-forward;