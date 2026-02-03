118 χρόνια μετά τη «γέννηση» του Παναθηναϊκού, οι μνήμες των ποδοσφαιρικών θριάμβων κοντεύουν να ξεθωριάσουν. Οχι όμως και οι αξίες που είχαν οραματιστεί ο Γιώργος Καλαφάτης και οι περίπου 35 ακόμα αθλητές του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου που είχαν αποχωρήσει και ιδρύσει ένα νέο σωματείο, το οποίο θα καλλιεργούσε αποκλειστικά «την παιδιάν της ποδοσφαιρίσεως».

Η πραγματικότητα μοιάζει δυστοπική για τον Σύλλογο Μεγάλο και αυτά τα «γενέθλια» βρίσκουν το Τριφύλλι σε ένα σταυροδρόμι.

Ο Παναθηναϊκός των ημερών μας μετρά 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, μια περίοδος που μοιάζει ατελείωτη για έναν αθλητικό οργανισμό που χτίστηκε πάνω στη φιλοδοξία της κορυφής και της επιτυχίας. Η αναζήτηση της ποδοσφαιρικής ταυτότητας είναι ένας καθημερινός αγώνας, σαν να ψάχνει ο σύλλογος στον καθρέφτη ένα πρόσωπο που θυμόταν, αλλά πλέον δεν αναγνωρίζει πλήρως.

Οι παλιές εικόνες από τη Λεωφόρο – τόπος Παναθηναϊκής δόξας – κοιτούν ειρωνικά το παρόν. Τότε, ο Παναθηναϊκός χτίστηκε για να ανοίγει νέους ποδοσφαιρικούς δρόμους. Σήμερα, μοιάζει εγκλωβισμένος σε μια προσπάθεια να ξαναβρεί μια ασφαλή διαδρομή στον χάρτη του.

Και κάπου πιο πέρα από τους Αμπελοκήπους, στον Βοτανικό, υψώνεται μια υπόσχεση. Ενα γήπεδο το οποίο φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή, νέα αρχή και πνοή στον Παναθηναϊκό, να γίνει το «σπίτι των ονείρων». Κι όμως μοιάζει περισσότερο με προσδοκία παρά με αληθινή ελπίδα αναγέννησης. Σαν ένα μέλλον που διαρκώς πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει.

Τα 118 χρόνια βρίσκουν τον Παναθηναϊκό σε μια μετέωρη στιγμή. Ανάμεσα στο μεγαλείο που τον καθόρισε και στην ανάγκη να το επαναδιεκδικήσει. Μια στιγμή όπου ο ιδρυτής του – αν μπορούσε να κοιτάξει τον σύλλογο σήμερα – ίσως θα αναρωτιόταν πώς η ομάδα που δημιουργήθηκε για να μεγαλουργήσει κατέληξε να αναζητά ξανά τα θεμέλιά της.

Κι όμως, αυτή η απόσταση ανάμεσα στο όραμα και τη σκληρή πραγματικότητα ίσως είναι το πρώτο καύσιμο της επιστροφής. Το ερώτημα είναι αν στα επόμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός θα βρει τον δρόμο του, για εκείνο το μέρος όπου κάποτε ονειρεύτηκε να φτάσει.