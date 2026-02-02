Ο Άχμεντ Τουμπά ταλαιπωρείται από πνευμονία και νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι ελεγχόμενη.

Με δεδομένη την κατάστασή του και τους κρίσιμους αγώνες που ακολουθούν, θεωρείται απίθανο να είναι διαθέσιμος για τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ενώ οι πιθανότητες συμμετοχής του στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό είναι επίσης πολύ μικρές.

Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Μούσα Σισοκό στο προπονητικό κέντρο Γ. Καλαφάτης. Ο έμπειρος Γάλλος μέσος συμμετείχε κανονικά σε όλο το πρόγραμμα μαζί με τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο αρχικό σχήμα της χθεσινής αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Η προπόνηση περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, στη συνέχεια ασκήσεις για την κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξη του παιχνιδιού, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν βασικοί απέναντι στην Κηφισιά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς.