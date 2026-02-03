Δεκτές οι φωνές. Συχνά-πυκνά το κάνουν οι περισσότεροι, όχι μόνο στα μέρη μας όταν θέλουν να αποτινάξουν ευθύνες για μια όχι θεαματική απόδοση και βέβαια για απώλεια βαθμών. Η ΑΕΚ, ασφαλώς και ασχολείται στα ενδότερα με τα κακώς κείμενα του ντέρμπι και πώς δεν έφτασε στη νίκη. Γιατί δημοσίως βγάζει ένταση για τον Μάκελι και τα σφυρίγματά του στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας. Ή και γίνονται προσεγγίσεις με τη βάση του «αν», κάτι που βέβαια δεν υπάρχει στον αθλητισμό και δη στο ποδόσφαιρο. Κατά τον Νίκολιτς, για παράδειγμα, αν έμπαινε γκολ το δοκάρι του Πινέδα τότε θα ερχόταν και τρίτο γκολ για την ΑΕΚ. Αλλά δεν ακούστηκε κάτι αντίστοιχο για το «αν το σουτ του Ροντινέι κατέληγε γκολ και δεν έκανε την απόκρουση του ματς ο Στρακόσα, τότε θα νικούσε ο Ολυμπιακός». Ή μήπως όχι;

Καλό είναι να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και οι ομάδες να εστιάζουν στο τι έγινε και τι όχι σε ένα κομβικό ή κρίσιμο τετ-α-τετ μονομάχων για τον τίτλο. Προ μηνών, στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και ενώ βρέθηκε στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας ο Στεφάν Λανουά, η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως προπηλακίστηκε ο αρχιδιαιτητής πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο. Η ΑΕΚ εν τέλει απαλλάχθηκε για τις καταγγελίες, αλλά αν θέλουμε να πάμε στο βράδυ της Κυριακής, ασφαλώς και δεν ήταν ωραία η εικόνα με τον κ. Ηλιόπουλο να μπαίνει φουριόζος στο γήπεδο και να διαμαρτύρεται έντονα στον Μάκελι. Επρόκειτο κι αυτό για προπηλακισμό. Η ΑΕΚ τώρα φωνάζει σε όλους τους τόνους για τη διαιτησία και τα πεπραγμένα της, την ώρα που κατά τις συνεδριάσεις δεν έχει αποσύρει στιγμή την εμπιστοσύνη της στον γάλλο αξιωματούχο και ξεκαθάρισε πως όταν πήγαν άνθρωποί της στην έδρα της UEFA, η επίσκεψη εκείνη δεν είχε σχέση με τον κ. Λανουά. Θέλει η ΑΕΚ την υπάρχουσα κατάσταση στη διαιτησία ή όχι; Οταν ο Ολυμπιακός ζήτησε πρόσφατα να φύγει ο Λανουά από την ΚΕΔ, ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο η ΑΕΚ; Μάλλον όχι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΕΠΟ είπε στο τέλος της περασμένης σεζόν πως «η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή».

Τι ισχύει, λοιπόν; Εκτός αν κάποιος ερμηνεύει τα όποια σφυρίγματα κατά το δοκούν. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική για το ποδόσφαιρο αλλά ερμηνεύεται ως κίνηση που αφορά το εσωτερικό του.

YΓ: Ανέφερε πολλά στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων πως στο 20′ δεν πήρε κάρτα ο Κοστίνια. Και τότε, πώς το επίσημο site της Σούπερ Λίγκας έχει χρεωμένο με κίτρινη τον πορτογάλο δεξιό μπακ του Ολυμπιακού;