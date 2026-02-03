Πίκρα και εκνευρισμός επικρατούν στην ΑΕΚ για τον τρόπο που χάθηκε η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, κάτι που θα ίσχυε για κάθε ομάδα που θα δεχόταν την ισοφάριση με πέναλτι στο… 106′. Η Ενωση έφτασε κοντά σε μία νίκη που πέρα από το βαθμολογικό όφελος θα ήταν σημαντική κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Και νικητής να υπήρχε σε αυτό το ντέρμπι, δεν θα κρινόταν κάτι καθώς οι διαφορές είναι πολύ μικρές μεταξύ των τριών διεκδικητών και έτσι φαίνεται πως θα είναι μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όμως θα αποτελούσε σπουδαία τόνωση στην ψυχολογία της και θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο άπαντες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους. Οχι ότι ο τρόπος που χάθηκε η νίκη αποκλείει τα παραπάνω. Το μέλλον θα δείξει πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ αυτήν την κατάσταση και αν θα συνεχίσει ανεπηρέαστη την πορεία της.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που ήταν ξεκάθαρο σε όλο το παιχνίδι, ήταν πως ο Ολυμπιακός είναι πιο ομάδα από την ΑΕΚ. Πολύ λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται πλέον δύο χρόνια στους Πειραιώτες ενώ ο Νίκολιτς μόλις ένα εξάμηνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εχει δρόμο

Η Ενωση έχει ακόμα δρόμο για να γίνει ευθέως ανταγωνιστική προς τους Ερυθρόλευκους και αυτό φάνηκε να το αποδέχεται ουσιαστικά και ο Νίκολιτς με τον τρόπο που κατέβασε την ομάδα του στο πρώτο μέρος.

Μετά το 15′-20′ οι Κιτρινόμαυροι περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο θέλοντας πιθανότατα να βγάλουν το ημίχρονο με 0-0 και στη συνέχεια να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό, εκμεταλλευόμενοι και την κούρασή του από το παιχνίδι κόντρα στον Αγιαξ. Και κάπως έτσι έγινε, μόνο που στο πολύ καλό 25λεπτο του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ αδυνατούσε να αλλάξει τρίτη πάσα. Από ένα σημείο και μετά φαινόταν σαν να μην υπάρχει μεσαία γραμμή.

Πάσες στο δικό της τρίτο του γηπέδου και μετά γέμισμα προς τον Ζίνι μήπως κατεβάσει την μπάλα και φύγει στον χώρο. Μόνο που ο Ζίνι βρέθηκε σε κακό βράδυ, δεν είχε καθόλου καλές επαφές με την μπάλα και πέρα από τη φάση του 21ου λεπτού δεν φάνηκε καθόλου στο ματς.

Ο Γιόβιτς ήταν εξουδετερωμένος, Μαρίν και Πινέδα έπαιζαν πολύ χαμηλά στο γήπεδο, ενώ και η επιλογή με Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς στα άκρα δεν βγήκε αυτή τη φορά.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νίκολιτς έριξε τον Κοϊτά αντί του Λιούμπισιτς και στο 57′ τον Βάργκα αντί του Ζίνι.

Στο 59′ ο Βάργκα σκοράρει και από εκεί και μετά (εξαιρώντας το διάστημα που δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο λόγω των καπνογόνων) η ΑΕΚ παίρνει τον έλεγχο του ματς και έχει το καλό της διάστημα στο παιχνίδι. Αυτές οι δύο αλλαγές σε συνδυασμό με τη βελτίωση της απόδοσης των Μαρίν και Πινέδα άλλαξαν την εικόνα της Ενωσης στο δεύτερο μέρος και θα μπορούσαν να της είχαν δώσει τη νίκη, ειδικά αν είχε γίνει γκολ η απίθανη διπλή ευκαιρία των Γιόβιτς και Πινέδα.

Δεν έγινε εκεί το 2-0, ούτε εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ τους χώρους που άφηνε ο Ολυμπιακός ψάχνοντας την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά και φτάσαμε στις καθυστερήσεις.

Εκεί η Ενωση έδωσε δικαιώματα. Μία με την ευκαιρία του Μπιανκόν και μία με την τριπλή φάση που κατέληξε στο πέναλτι.

Για ενδέκατο σερί ματς πρωταθλήματος πάντως η Ενωση έμεινε αήττητη (εννιά νίκες, δύο ισοπαλίες), ενώ σύμφωνα με τον Μάριο Ηλιόπουλο νίκησε στο ντέρμπι, γι’ αυτό και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είπε στα αποδυτήρια στους παίκτες πως σβήνεται το πρόστιμο που είχε επιβληθεί από τον ίδιο μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ.