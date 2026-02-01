Ο Ολυμπιακός επιστρέφει με ένα κρίσιμο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στην Allwyn Arena (21:00, COSMOTE SPORT 1HD). Η αναμέτρηση έχει υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς με νίκη οι Πειραιώτες μπορούν να περάσουν στην κορυφή, προσπερνώντας την ΑΕΚ κατά έναν βαθμό, ενώ έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, απέναντι στον Αστέρα AKTOR στις 4/2.

Οι “ερυθρόλευκοι” πάνε στο ντέρμπι με μεγάλη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, μετά τη σπουδαία πρόκριση στα playoffs του Champions League με το διπλό κόντρα στον Άγιαξ, όπου περιμένει πλέον η Λεβερκούζεν. Η ομάδα καλείται να εκμεταλλευτεί την καλή ψυχολογία της για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι

