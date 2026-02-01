Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μετά την εντυπωσιακή πρόκριση στα playoffs του Champions League, χάρη στο διπλό επί του Άγιαξ στην Ολλανδία, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να συνεχίσουν την καλή τους πορεία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι. Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/t1DDwwStx4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 1, 2026