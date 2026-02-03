Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στην Τούμπα και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση με 4-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκε με υψηλή ένταση από το πρώτο λεπτό, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και «καθάρισε» ουσιαστικά την αναμέτρηση πριν αυτή αποκτήσει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Τα τέσσερα γρήγορα γκολ όχι μόνο έδωσαν νωρίς διαδικαστικό χαρακτήρα στο ματς, αλλά συνοδεύτηκαν και από νέο ρεκόρ, καθώς οι Ασπρόμαυροι πέτυχαν ταχύτερα από ποτέ τέσσερα τέρματα σε αγώνα πρωταθλήματος, προσθέτοντας τρεις ακόμη πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της κορυφής.

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο το παιχνίδι άφησε και μια πικρή γεύση στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ένιωσε ενοχλήσεις λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο 45ο λεπτό αποχώρησε αναγκαστικά, με τον Δημήτρη Χατσίδη να περνά στη θέση του. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δικέφαλο και σήμερα το πρωί υποβάλλεται σε μαγνητική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το μέγεθος του τραυματισμού και ο χρόνος απουσίας του. Με το που αντιλήφθηκε τις ενοχλήσεις, ο Κωνσταντέλιας πλησίασε στον πάγκο, ανέφερε στον Λουτσέσκου το πρόβλημα και κάθισε στο χορτάρι. Η κίνηση όλων των συμπαικτών του να βρεθούν από πάνω του για να δουν την κατάστασή του έδειξε πολλά για τον βαθμό ανησυχίας που δημιούργησε η κίνηση του Κωνσταντέλια.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί ανησυχία, καθώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και πυκνό αγωνιστικό πρόγραμμα. Την Τετάρτη (4/2) ακολουθεί ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, ενώ την Κυριακή (8/2) ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Αρη. Με τα τωρινά δεδομένα, η συμμετοχή του Κωνσταντέλια στον αγώνα της Τετάρτης θεωρείται ουσιαστικά απίθανη, ακόμη και αν οι εξετάσεις δεν δείξουν κάτι σοβαρό.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη ρεβάνς του Κυπέλλου (11/2), το ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (15/2), την αναμέτρηση με την ΑΕΛ (22/2) και τις δύο κρίσιμες νοκάουτ αναμετρήσεις του Europa League με τη Θέλτα στις 19 και 26 Φεβρουαρίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, ενδεχόμενη απουσία του Κωνσταντέλια για μεγαλύτερο διάστημα θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα, με το ιατρικό επιτελείο να ετοιμάζει το πλάνο αποκατάστασης ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Στο κομμάτι των μεταγραφών, ο ΠΑΟΚ επιχειρεί την τελική του προσπάθεια για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, ανεβάζοντας ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι. Οι Ασπρόμαυροι φέρονται να κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση προς την Κρουζ Αζούλ, δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεσή τους να κλείσουν την υπόθεση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Δικέφαλος, που αρχικά είχε αποτιμήσει τον 28χρονο δεξιό μπακ στα 2 εκατ. ευρώ, έφτασε τελικά να προσφέρει αυτό το ποσό για την αγορά των δικαιωμάτων του, περιμένοντας πλέον την απάντηση των Μεξικανών. Παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος τα δημοσιεύματα από το Μεξικό έκαναν λόγο για απαιτήσεις κοντά στα 3 εκατ. ευρώ από την Κρουζ Αζούλ, στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι η νέα πρόταση μπορεί να γεφυρώσει τη διαφορά. Ο Χόρχε Σάντσες θεωρείται μία από τις πιο σταθερές και αξιόπιστες επιλογές της Κρουζ Αζούλ στο δεξί άκρο της άμυνας. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία και έντονη τακτική προσήλωση, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη την πλευρά. Βασικό του πλεονέκτημα αποτελεί η σωστή αμυντική τοποθέτηση και η αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός.

Αμυντικά ξεχωρίζει για τη συνέπεια, τη σωστή ανάγνωση των φάσεων και την πειθαρχία στις επιστροφές, στοιχεία που τον βοηθούν να περιορίζει τους αντίπαλους εξτρέμ. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, με ασφαλείς πάσες και καθαρές αποφάσεις στην κυκλοφορία. Επιθετικά δεν βασίζεται στο γκολ, όμως προσφέρει πλάτος, σωστά ανεβάσματα και υποστήριξη, δημιουργώντας χώρους για τους συμπαίκτες του. Η φυσική του κατάσταση και η αντοχή του τού επιτρέπουν να διατηρεί υψηλό ρυθμό, ενώ η εμπειρία από ευρωπαϊκό επίπεδο και η παρουσία του στην Εθνική Μεξικού τον καθιστούν μια ποιοτική προσθήκη, ικανή να συνθέσει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο δίδυμο με τον Κένι.