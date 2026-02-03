Η Χριστίνα Αλεξοπούλου έπαθε αντι-ΣΥΡΙΖΑ κι άρχισε να αναφωνεί ον κάμερα «το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα» αφού ρωτήθηκε πώς θα δώσει ενοίκιο 400 ευρώ κάποιος που παίρνει μισθό 800. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήγε να το σώσει, υποστηρίζοντας ότι η γαλάζια απευθυνόταν στα αντιπολιτευόμενα κόμματα κι όχι στους πολίτες – ρίχνοντας και μια μπηχτή για το ΠΑΣΟΚ του ’80. Φιλότιμη προσπάθεια αλλά φωνάζει πως ούτε η συμπολίτευση, ούτε η κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί ότι η περίοδος «ΝΔ, ωραία χρόνια» έχει περάσει.

Ηγεσία

Εννιά μέλη της ΚΕ της Νέας Αριστεράς κι ο Νίκος Μπίστης δημοσίευσαν επιστολή αποχώρησής τους από το κόμμα. Σ’ αυτήν εξηγούν πως αρνούνται να εγκλωβιστούν σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση γύρω από την καθαρότητα της Αριστεράς και θέλουν να συμβάλουν «ενεργά στο εγχείρημα της ανασύνθεσής» της «παράλληλα με τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων, με αξιόπιστη και κοινωνικά αναγνωρίσιμη ηγεσία». Σε ελεύθερη απόδοση από την κομματική αργκό: ποθούν να πάνε με τον Τσίπρα, τον οποίο απορρίπτει το 75% στα γκάλοπ.

Τεμενάδες

Παρότι το πρώτο της κάλεσμα δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία, η Μαρία Καρυστιανού ξαναζήτησε από τον Πρωθυπουργό να την ενημερώσει για την ατζέντα της συνάντησής του με τον Ερντογάν. Γιατί το έκανε; Επειδή το επικείμενο ραντεβού τής μοιάζει «σαν μια ιστορικά ντροπιαστική “τεμενάδα”, σαν αυτή στις Πρέσπες, μια επίσκεψη για την πιθανότατα “ύστατη τεμενάδα” πριν από την ανακοίνωση ανεπίτρεπτων παραχωρήσεων στις “Πρέσπες του Αιγαίου”». Προτού σηκώσει ξανά το εθνικοπατριωτικό λάβαρο, πάντως, θα πρότεινα να ξεφυλλίσει το λεξικό. Γιατί ο ενικός των τεμενάδων είναι ο τεμενάς, όχι η τεμενάδα.

Εμπειροι

Ο Κώστας Καραμανλής θέλει «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά». Το σαμαρικό κοινό της Καλαμάτας τον επευφήμησε όταν το ανέφερε στην ομιλία του. Δυστυχώς όμως για εκείνον – και για κάθε πρώην –, μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει πως οι εποχές που οι παρεμβάσεις του είχαν ειδικό βάρος για την πλειονότητα της κοινής γνώμης έχει παρέλθει. Γιατί πλέον έχουμε όλοι υποστεί την εμπειρία της διακυβέρνησής τους.