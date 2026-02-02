Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σχετικά με την απασχόληση ανέργων γυναικών και κυρίως μητέρων ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα εφαρμογής του προγράμματος, που ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, εργοδότες έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα για την πρόσληψη 4.200 γυναικών, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του συνολικού στόχου της δράσης. Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της ΔΥΠΑ. Στόχος της δράσης είναι η ουσιαστική ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, αλλά και η διευκόλυνση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, απαντώντας στις πραγματικές ανάγκες των μητέρων στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Από τις 10.000 νέες θέσεις που προβλέπονται, οι 5.000 αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική απασχόληση, δίνοντας τη δυνατότητα ευέλικτων μορφών εργασίας σε γυναίκες που, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εργαστούν με πλήρες ωράριο. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις μήνες, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της ωφελούμενης. Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, καλύπτεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ. Για μακροχρόνια άνεργες και για μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο μηνιαίο όριο τα 1.004,80 ευρώ. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται επίσης στο 80% του συνολικού μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, καθώς και άνεργες μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών. Κατά την υπόδειξή τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ενώ απαιτείται να διαθέτουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.

Η επιχορήγηση καλύπτει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.