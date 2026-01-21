Επιδοτούμενη απασχόληση αλλά και επιχειρηματικότητα άνεργων εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ αφορούν τα δυο μεγάλα προγράμματα που «τρέχουν» αυτή την περίοδο από τη ΔΥΠΑ. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με έμφαση στις άνεργες ηλικίας 30-59 ετών.

Πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών

Με το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων» ενισχύεται η γυναικεία απασχόληση, καθώς και η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες – και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων – που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν, σε αυτή τη φάση, να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις μήνες.

Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως.

Για μακροχρόνια άνεργες ή/και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Εμφαση στις άνεργες γυναίκες δίνει το πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων για ανέργους 30-59 ετών.

Οι δικαιούχοι θα ενισχυθούν με 17.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε 3 δόσεις ως εξής: