Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα Job Match της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του υπουργείου Εργασίας, η οποία λειτουργεί ως σύγχρονο εργαλείο διασύνδεσης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους εργαζομένους, μέσω της εφαρμογής JOBmatch 2.0 by ΔΥΠΑ, να δημιουργούν το προφίλ τους και να καθορίζουν τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις, όπως ειδικότητα, ωράριο, περιοχή και εύρος μισθού. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουν άμεσα θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν, μέσω της εφαρμογής JOBmatch business 2.0 by ΔΥΠΑ, να δημιουργούν το εταιρικό τους προφίλ και να εντοπίζουν κατάλληλους υποψηφίους με βάση την περιοχή, το μισθολογικό εύρος και την ειδικότητα. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται εύκολα μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης.

Αυξημένη συμμετοχή και αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο από τις 13 Μαΐου 2024 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026, έχουν καταγραφεί 80.103 επιτυχημένες αντιστοιχίσεις μεταξύ διαθέσιμων θέσεων και ενδιαφερομένων, βάσει των επαγγελματικών προφίλ των χρηστών.

Σήμερα, 29.392 άτομα είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα, ενώ ο μηχανισμός ειδοποιήσεων έχει ενεργοποιηθεί 91.138 φορές, ενημερώνοντας τους χρήστες για νέες θέσεις που ταιριάζουν στις δεξιότητές τους. Μέσω της πλατφόρμας έχουν προγραμματιστεί 10.133 συνεντεύξεις και έχουν γίνει 19.654 επαγγελματικές προτάσεις.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η πλατφόρμα Job Match αποτελεί «ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο για τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης».

Η υπουργός τόνισε ότι «τα στοιχεία που προκύπτουν από τη λειτουργία της, με χιλιάδες αντιστοιχίσεις, προγραμματισμένες συνεντεύξεις και πραγματικές επαγγελματικές προτάσεις, αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν καρπούς με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών».

Η κ. Κεραμέως πρόσθεσε πως η πλατφόρμα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και στη στήριξη των ανέργων στην επανένταξή τους.

Εγγεγραμμένοι χρήστες και επιχειρήσεις

Στο σκέλος των εργοδοτών, 6.283 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα και αναζητούν προσωπικό. Από τους 29.392 εγγεγραμμένους χρήστες, 14.177 δηλώνουν άνεργοι, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του Job Match ως ψηφιακής γέφυρας επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στην ανάρτηση αγγελιών, αλλά λειτουργεί ως ενεργός μηχανισμός διασύνδεσης, με μετρήσιμα αποτελέσματα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Οι πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας

Από την πλευρά των υποψηφίων, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για θέσεις διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης. Στην κορυφή βρίσκεται η θέση υπαλλήλου γραφείου με 8.533 αιτήσεις, ακολουθεί η υποδοχή με 5.726 αιτήσεις και η θέση ταμία με 4.421 αιτήσεις.

Υψηλό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης οι θέσεις receptionist (4.324 αιτήσεις) και τηλεφωνητή (3.337 αιτήσεις).

Περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Η γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων δείχνει ότι το κέντρο της Αθήνας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το Σύνταγμα βρίσκεται πρώτο με 2.807 αιτήσεις, ακολουθούμενο από το Κολωνάκι (2.635), τους Αμπελοκήπους (2.458), το Κουκάκι (2.408) και την Ομόνοια (2.347).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την προτίμηση των υποψηφίων για περιοχές με αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα και εύκολη πρόσβαση.

Αναζητούμενα επαγγέλματα από τις επιχειρήσεις

Από την πλευρά των εργοδοτών, η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας. Πρώτη στη λίστα είναι η θέση του σερβιτόρου (796 επιχειρήσεις), ακολουθούμενη από του μάγειρα (428).

Αυξημένη ζήτηση παρατηρείται και για τους μπουφετζήδες (419 επιχειρήσεις), τους βοηθούς μάγειρα (399) και τις καμαριέρες (393).

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία του τουριστικού τομέα για την αγορά εργασίας, καθώς και την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας.

Περιοχές με τις περισσότερες προσφερόμενες θέσεις

Οι περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα Job Match εντοπίζονται σε περιοχές με έντονη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρωταγωνιστεί η Ρόδος με 337 επιχειρήσεις, ακολουθεί το Σύνταγμα με 161, η Κέρκυρα με 122, το Ηράκλειο Κρήτης με 92 και η Κως με 88 επιχειρήσεις.

Η κατανομή αυτή επιβεβαιώνει τη σύνδεση της πλατφόρμας με την πραγματική δυναμική της ελληνικής αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στους βασικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας.