Με το κινητό στο χέρι, οι πολίτες πλέον μπορούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των ψηφιακών τους εγγράφων με ένα μόνο άγγιγμα. Το Gov.gr Wallet αναβαθμίζεται με νέες λειτουργίες που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Eνημερώνει αμέσως για ανακληθείσες ταυτότητες και άδειες οδήγησης, συμπληρώνει αυτόματα τους κωδικούς ασφαλείας και δείχνει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ. Έτσι, κάθε διαδικασία γίνεται απλούστερη και πιο γρήγορη, χωρίς περιττές αναμονές ή λάθη.

Ψηφιακή άδεια οδήγησης και ψηφιακή ταυτότητα

Οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα όταν η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet ανακληθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών. Η ανάκληση μπορεί να προκύψει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή διαδικασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο διοικητικού ελέγχου.

Ανάκληση πραγματοποιείται επίσης όταν δηλωθεί απώλεια ταυτότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόλις ο πολίτης ανοίξει την εφαρμογή Gov.gr Wallet, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την ανάκληση του σχετικού εγγράφου.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ελέγξει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί και να επιχειρήσει να το προσθέσει εκ νέου στην εφαρμογή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα που εξηγεί τον λόγο της μη δυνατότητας.

Αυτόματη συμπλήρωση κωδικού

Η νέα λειτουργία για την αυτόματη συμπλήρωση κωδικού κάνει πιο εύκολη και γρήγορη την προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet. Μέχρι σήμερα, οι χρήστες έπρεπε να ανοίξουν το SMS με τον εξαψήφιο κωδικό μιας χρήσης (OTP) και να τον πληκτρολογήσουν χειροκίνητα στην εφαρμογή.

Πλέον, με τη συγκατάθεση του χρήστη, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό. Έτσι, η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς κίνδυνο λαθών.

Ψηφιακή Κάρτα της ΔΥΠΑ

Η Ψηφιακή Κάρτα της ΔΥΠΑ ενημερώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο μέσω του Gov.gr Wallet, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η νέα λειτουργία επιτρέπει την άμεση προβολή της κατάστασης του ανέργου, συνοδευόμενη από χρωματική ένδειξη για ευκολότερη κατανόηση.

Για τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι έως και 12 μήνες, χωρίς έλεγχο εισοδηματικών προϋποθέσεων, καθώς και για όσους υπερβαίνουν τους 12 μήνες αλλά πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, η κάρτα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

Αντίθετα, για ανέργους άνω των 12 μηνών που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια, η ένδειξη της κάρτας είναι πορτοκαλί. Με τον τρόπο αυτό, η ΔΥΠΑ επιδιώκει να προσφέρει σαφή και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση κάθε δικαιούχου.

Όταν η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ παύει να ισχύει, διαγράφεται αυτόματα από το Gov.gr Wallet, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη, εξασφαλίζοντας απλούστερη και πιο ασφαλή διαδικασία για όλους.