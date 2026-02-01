Παρέμβαση για την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου και τις συγκλίσεις, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω του Ινστιτούτου του, με τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας, με στόχο τη σύνταξη ενός κειμένου πολιτικών αρχών που θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αναγκαία «ώσμωση» των προοδευτικών ιδεών στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει δραματικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο στόχος που διακηρύσσει είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πολιτικού στίγματος που θα αποτελέσει την πειστική εναλλακτική απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, ξεπερνώντας τις παθογένειες του επί σειρά ετών κατακερματισμού του χώρου.

Τη θέση του συντονιστή της Ομάδας αναλαμβάνει ο κοινωνιολόγος και συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης. Στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι του ευρύτερου χώρου, με παρουσία στον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αριστερά σχήματα και πολιτικά ινστιτούτα. Ανάμεσά τους οι καθηγητές Νίκος Μαραντζίδης, Πολυμέρης Βόγλης, Αρης Στυλιανού, Φανή Κουντούρη, Ιωάννα Ναούμ, Βασίλης Τσαουσίδης, Θόδωρος Τσέκος και Λάμπρος Φλιτούρης, ο Νίκος Ράπτης από τα κινήματα της οικολογίας, η Φωτεινή Σιάνου από τον συνδικαλιστικό και φεμινιστικό χώρο. Τη 13μελή ομάδα συμπληρώνουν ο διεθνολόγος Νίκος Αλατάς και η Δώρα Κοτσακά, αναπληρώτρια συντονίστρια του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Η πρωτοβουλία Τσίπρα έρχεται να «κουμπώσει» με τις ευρύτερες διεργασίες στην Κεντροαριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ, η επιμονή στην «αυτόνομη πορεία» βρίσκει αντίλογο σε φωνές που ζητούν άνοιγμα διαλόγου με την Αριστερά.

Ταυτόχρονα, στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά – όπου μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, να απευθύνεται περισσότερο η πρωτοβουλία Τσίπρα – η συζήτηση για συνεργασίες βάσει προγραμματικών συγκλίσεων είναι πλέον καθημερινή. Οπως και η τριβή γύρω από αυτές, όπως φάνηκε στις εσωκομματικές διαδικασίες, τόσο στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Αναμένεται το αν θα ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τσίπρα να προσφέρει το «υλικό» πάνω στο οποίο θα μπορούσε να χτιστεί αυτή η σύγκλιση.