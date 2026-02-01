Τις γιορτές κρέμασα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας τις σφυρίχτρες. Τις είχα πάνω μου μήνες, να προειδοποιώ γείτονες αν εμφανιζόταν κλιμάκιο δίωξης μεταναστών στον δρόμο μας. Είχε γεμίσει το Σικάγο σφυρίχτρες. Από εδώ οι σφυρίχτρες εξαπλώθηκαν και αλλού. Ακούγονται τη στιγμή που πέφτει νεκρός ο Αλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη το περασμένο Σάββατο.

Καθημερινά έχω μαζί μου το αμερικανικό διαβατήριο. Φοιτητές μας που βρίσκονται εδώ με σπουδαστικές βίζες ζήτησαν από το πανεπιστήμιο να αφαιρέσει τα ονόματά τους από τα ηλεκτρονικά ευρετήρια προσωπικού. Αρκετοί έχουν αλλάξει το ντύσιμό τους για να φαίνονται πιο Αμερικάνοι.

Η διοίκηση έστειλε οδηγίες πώς να αντιδράσουμε αν εμφανιστούν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην αίθουσα που κάνουμε μάθημα.

Στις γιορτές των γειτονιών το καλοκαίρι – τα block parties – κάναμε σχέδια έκτακτης ανάγκης: σε ποια σπίτια θα καταφύγουν μετανάστες-γείτονες αν εμφανιστεί διωκτικό κλιμάκιο· ποια εθελοντική νομική οργάνωση θα καλέσουμε· ποιοι θα καταγράψουμε το περιστατικό με τα κινητά μας. Δεν είναι εγκληματίες οι άνθρωποι, αλλά αν τους παρασύρει μια επιχείρηση-σκούπα οι ζωές τους θα καταστραφούν.

Μήνες τώρα συμμετέχω σε μια πρωτοβουλία υποστήριξης γειτόνων που φοβούνται να βγουν στον δρόμο. Μέσα από εφαρμογή στο κινητό ζητούν να παραλάβουμε ένα δέμα από το ταχυδρομείο, μια συνταγή από το φαρμακείο, τους βαθμούς των παιδιών τους από το σχολείο, κ.λπ.

Τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, μονάδες εθνοφρουράς άλλων Πολιτειών, επιστρατευμένες από τον Τραμπ, παρατάχθηκαν έξω από το Σικάγο, έτοιμες να μπουν στην πόλη σαν δυνάμεις κατοχής. Τις σταμάτησαν τα δικαστήρια.

Μετράμε ήδη δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από τα χέρια των μεταναστευτικών διωκτικών αρχών. Αυτόν τον μήνα, δύο άνθρωποι έπεσαν αναίτια νεκροί από πυρά πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Η αυτάρεσκη αγριότητα και η χαιρέκακη βαρβαρότητα των διώξεων δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνίας. Η αβέβαιη καθημερινότητα είναι εξαντλητική – ίσως έτσι τελικά να παρακμάζει μια χώρα.

Ξεστολίζοντας το δέντρο, έβαλα τις σφυρίχτρες και πάλι στις τσέπες μου.

Ο Λεωνίδας Ηρακλειώτης ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ από το 1990. Είναι καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγου