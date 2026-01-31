Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει ανάγκη από νέους «σωτήρες», ούτε από την ανακύκλωση προσώπων σε ένα πολιτικό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί ως επάγγελμα. Εχει ανάγκη από αλήθεια, ευθύνη και πολιτική ωρίμανση.

Η επιλογή του Εκτακτου Συνεδρίου είναι επιλογή προοπτικής και εξέλιξης. Διότι, αν θέλεις να σε ακούσει ευρύτερα η κοινωνία για τις αλλαγές που θεωρείς ότι πρέπει να επέλθουν στη χώρα, οφείλεις πρώτα να αποδείξεις ότι μπορείς να λειτουργείς με κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία στο δικό σου «σπίτι». Χωρίς υπαινιγμούς. Χωρίς μηχανισμούς. Χωρίς αποφάσεις ερήμην των μελών σου και, κατ’ επέκταση, της ίδιας της κοινωνίας.

Για εμάς, το προοδευτικό δεν είναι ιδεολογική ετικέτα ούτε ιστορικό κεκτημένο. Είναι στάση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το μέλλον. Προοδευτικό σημαίνει να αρνείσαι να αποδεχτείς ως κανονικότητα μια χώρα όπου η εργασία δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή, όπου η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς αντιμετωπίζεται ως κόστος, όπου η ισότητα απέναντι στον νόμο κάμπτεται από ασυλίες και εξαιρέσεις.

Αν αυτό ονομάζεται «ελληνική πραγματικότητα», τότε οφείλουμε να πούμε καθαρά ότι δεν την αποδεχόμαστε.

Ως έλληνας ομογενής γνώρισα αυτή την πραγματικότητα με τον πιο επίπονο τρόπο. Αν, όμως, η απαίτηση από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι να συμβιβαστώ και να ενσωματωθώ σε ό,τι μας κρατά πίσω ως χώρα, τότε η απάντηση είναι ξεκάθαρη: αρνούμαι.

Αρνούμαι να προσαρμοστώ σε μια κουλτούρα που βαφτίζει τον συμβιβασμό «ρεαλισμό» και την ακινησία «σταθερότητα».

Το προοδευτικό, για εμάς, είναι θεσμικός ρεαλισμός χωρίς λαϊκισμό. Είναι βαθιές αλλαγές μέσα στη δημοκρατία, όχι απέναντί της. Είναι να πιστεύεις στη δημοκρατία πάντα, όχι μόνο όταν σε ευνοεί. Να πιστεύεις στη λογοδοσία ακόμη κι όταν αυτή κοστίζει. Είναι οι καθαρές δεσμεύσεις, όχι η «δημιουργική ασάφεια» του παρελθόντος.

Στην οικονομία, αυτό σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος, προστασία της εργασίας, αλλά και στήριξη της υγιούς παραγωγής και επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη που δεν μετριέται μόνο σε ποσοστά, αλλά σε ανθεκτικότητα, μισθούς και ποιότητα ζωής.

Στους θεσμούς, σημαίνει τέλος στα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και πραγματική ισότητα απέναντι στον νόμο. Στα εθνικά ζητήματα, προοδευτικό για εμάς σημαίνει πατριωτική ευθύνη χωρίς κραυγές. Υπεράσπιση της κυριαρχίας και των δικαιωμάτων της χώρας μέσα σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο, με σοβαρότητα που δεν στερείται διεκδίκησης.

Γι’ αυτό μιλάμε για το προοδευτικό κέντρο: όχι ως μετριοπάθεια από φόβο, αλλά ως επιλογή ευθύνης. Εναν χώρο που ενώνει κοινωνικές δυνάμεις γύρω από κανόνες, θεσμούς και καθαρές δεσμεύσεις. Εναν χώρο άφθαρτο και αδιάφθορο, που δεν υπόσχεται τα πάντα, αλλά δεσμεύεται σε όσα μπορεί να υλοποιήσει.

Αυτό είναι, τελικά, το προοδευτικό για εμάς: να λες την αλήθεια που δεν τολμούν οι άλλοι να πουν, να αναλαμβάνεις την ευθύνη, να επιμένεις και να αντέχεις σε βάθος χρόνου, ακόμη κι όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος.

Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα: αν μπορούμε να ξανακάνουμε την πολιτική χώρο αλήθειας, συμμετοχής και προοπτικής. Για όλους.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας