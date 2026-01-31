Οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Μεταφορών που αφορούν τα μέτρα της Τροχαίας και την αναθεώρηση των ορίων ταχύτητας εντός του αστικού ιστού, κινούνται, κατά γενική ομολογία, προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε πρώτη φάση, η καθιέρωση του ορίου των 30 χιλιομέτρων την ώρα στο δημοτικό οδικό δίκτυο, μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες του εξωτερικού, έρχεται πλέον και στη χώρα μας. Ηδη έχουν δοθεί οδηγίες προς τους Δήμους για την αντικατάσταση των πινακίδων των 50 χλμ./ώρα με νέες πινακίδες ορίου 30.

Το όριο αυτό θεωρείται πιο ασφαλές, καθώς επιτρέπει στον μέσο οδηγό ή αναβάτη να αντιδράσει έγκαιρα σε ένα απρόβλεπτο ερέθισμα. Η ταχύτητα των 50 χλμ./ώρα είναι υπερβολική για δρόμους γειτονιάς, καθώς ο χρόνος αντίδρασης ενός ανθρώπου κυμαίνεται από 1,5 έως και 2 δευτερόλεπτα στην καλύτερη των περιπτώσεων.

Σε αυτή την ταχύτητα, το όχημα μπορεί να διανύσει σχεδόν 25 – 30 μέτρα πριν καν ξεκινήσει το φρενάρισμα. Αντίθετα, στα 30 χλμ./ώρα η απόσταση αντίδρασης μειώνεται σημαντικά, ενώ και η απόσταση φρεναρίσματος είναι σαφώς μικρότερη.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά: το 2025 καταγράφηκε μείωση 21% στα θανατηφόρα τροχαία, η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα μας. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται 140 οικογένειες που δεν έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Υπάρχει ακόμη δρόμος, όμως.

Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης είναι αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής