Το Κίνημα άνοιξε για μεταγραφές και τις περιμένει. Ο αρχηγός του υποσχέθηκε «πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης», διαφημίζοντας το επικείμενο συνέδριό του σαν απαρχή προσέλκυσης νέων στελεχών – ενώ η επίσημη κομματική φωνή είχε φροντίσει να διευκρινίσει δημόσια πως στέλνουν προσκλητήριο και δεξιά κι αριστερά, «χωρίς face control». Προς το παρόν, βέβαια, ένα όνομα ακούγεται στα πηγαδάκια των παροικούντων τον χώρο της Κεντροαριστεράς ως η πιθανότερη μετακίνηση προς τη Χαριλάου Τρικούπη: της Νίνας Κασιμάτη. Στο πρόσωπο μιας πρώην παπανδρεϊκιάς, που μπήκε για πρώτη φορά στη Βουλή το 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ (στον οποίο πήγε όταν εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ, θέλοντας να δώσει αγώνα κατά του μνημονίου), ενανθρωπίζεται η έννοια του πασοκικού ανοίγματος, δηλαδή. Τι κι αν εκείνη – ειδικά για όσους έζησαν τα πέτρινα χρόνια του άλλοτε κραταιού κόμματος – έχει ενσαρκώσει τη χειρότερη εκδοχή του ΠΑΣΟΚ; Τώρα, ενδέχεται να φανεί χρήσιμη στον πόλεμο των συμβολισμών.

Μια μετανοούσα, η οποία θα ασπαστεί ξανά το σοσιαλδημοκρατικό δόγμα, επιτρέπει στην κομματική εκκλησία να στείλει το μήνυμα πως όσοι αλλαξοπίστησαν – μειώνοντας τα μέλη και άρα την επιρροή της – επιστρέφουν γιατί δεν βλέπουν αλλού ελπίδα ανάστασης της προοδευτικής παράταξης. Οποιοι δεν είναι αρνητικοί στην προσχώρησή της βάζουν στο τραπέζι και την εκλογική της περιφέρεια, τη Β’ Πειραιά. Εκεί, τον Ιούνιο του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερος με 19,36% κι αυτή εξασφάλισε τη μοναδική έδρα που έβγαλε. Το ΠΑΣΟΚ, πάλι, τερμάτισε τέταρτο με 7,60% κι έχει να εκλέξει βουλευτή στις λαϊκές συνοικίες του μεγάλου λιμανιού από το 2009.

Στα ατού μιας επανόδου της ορισμένοι προσθέτουν και το πολιτικό προφίλ που η ίδια έχει φιλοτεχνήσει για τον εαυτό της, υπερψηφίζοντας – κόντρα στη συριζαϊκή γραμμή – τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού του 2026. Ή καλωσορίζοντας τη φρεγάτα «Κίμων» με ένα ποστ, το οποίο ξεκινούσε με τη ρήση του Θεμιστοκλή, πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, «έχουμε γη και πατρίδα, όσο έχουμε πλοία στη θάλασσα». Η πρώτη Bellh@rra που έφτασε στον Σαρωνικό ήταν κι η αφορμή για το πιο πρόσφατο αντάρτικό της εναντίον της Κουμουνδούρου.

και την ανάποδη

Παρά τις συστάσεις για αποχή από τη φιέστα της υποδοχής της, εκείνη έδωσε το «παρών» – κι ανέβασε πολλά Instagram stories. Μία μέρα μετά, ο Φάμελλος την καρατόμησε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα χαμογελαστά φωτογραφικά της στιγμιότυπα στο κατάστρωμα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σύμφωνα με αριστερούς. Ισως συγκινήσουν το ακροατήριο του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, όμως.

Πάντως, μέχρι και πράσινα στελέχη λένε σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες πως «αυτό που κάνει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτική αλητεία». Παράλληλα, δεν είναι λίγοι αυτοί που επισημαίνουν ότι «η στρατηγική διεύρυνσης στην οποία δίνει υλική υπόσταση η Νίνα είναι αφελέστατη». Τι εννοούν; Οχι μόνο πως είναι «ένα πρόσωπο προς αποφυγή», αφού είναι «υπερβολικά συγκρουσιακός τύπος» κι έχει στον φάκελό της αρκετούς καβγάδες, τόσο με πρώην συνοδοιπόρους της στο ΠΑΣΟΚ, όσο και με νυν συντρόφους στον ΣΥΡΙΖΑ (γι’ αυτήν έχει διατυμπανίσει ένας πως τον «χωρίζει ηθική και αξιακή άβυσσος από τους θηλυκούς Βορίδηδες»). Αλλά και ότι «παραβλέπει την υψηλή πύκνωση των παπανδρεϊκών στη Β’ Πειραιά». Εμπειρος στα της κομματικής κουζίνας κεντροαριστερός στοιχηματίζει πως «τα άκυρα και τα λευκά θα είναι περισσότερα από τις ψήφους που θα πάρει».

Το πιστεύει επειδή στο γαπικό μπλοκ κανείς δεν έχει ξεχάσει τις κραυγές της εναντίον της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ούτε εκείνη τη δήλωσή της με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013. Τότε, και τους αποκαλούσε προδότες και είχε εκφράσει τη λύπη της που ο πρώην πρωθυπουργός δεν βρέθηκε ανάμεσα στα θύματα. Η παραπάνω πηγή, σκρολάροντας στα σόσιαλ μίντια, παρατηρεί ήδη ότι σκοπεύουν να της επιφυλάξουν «θερμό καλωσόρισμα» (ο όρος χρησιμοποιείται ως ευφημισμός, φυσικά).

Ακόμη λοιπόν κι αν η Κασιμάτη ζητήσει άφεση αμαρτιών κι εξομολογηθεί τα σφάλματά της – όπως έθεσε ως προαπαιτούμενο για κάθε επιθυμούντα να επαναπροσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ ο Σαχινίδης τις προάλλες –, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μια επανάκαμψή της να φέρει στα κομματικά ταμεία τόσα κέρδη όσα ο προσηλυτισμός του γαλάζιου Ζαγοράκη. Γιατί οι μεν νυν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν μνήμη. Οι δε δυνητικοί (που έχουν αποδειχθεί εκλεκτικοί) δεν δελεάζονται από παλαιοπασοκικές υποψηφιότητες.