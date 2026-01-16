O ΣΥΡΙΖΑ αντικατέστησε την Νίνα Κασιμάτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η απόφαση έρχεται μετά την εμφάνισή της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», παρά την κομματική γραμμή για κυβερνητική φιέστα.
Σημειώνεται ότι η Νίνα Κασιμάτη υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, επίσης εκτός γραμμής ενώ οι σχέσεις της με την Κουμουνδούρου είναι ψυχρές και το τελευταίο διάστημα διακινούνται και σενάρια περί μεταγραφής της στο ΠΑΣΟΚ.
