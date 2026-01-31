Η μετοχή της Alter Ego Media συμπλήρωσε έναν χρόνο παρουσίας στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τι έχει όμως πραγματικά αλλάξει μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες;

Το IPO της Alter Ego Media αποτέλεσε τομή στην πορεία, όχι μόνο του Ομίλου, αλλά και του κλάδου των media. Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο ήταν η πρώτη εταιρείας media εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και συγχρόνως αποτέλεσε την πιο επιτυχημένη δημόσια προσφορά της μεταμνημονιακής περιόδου, με υπερκάλυψη που πλησίασε τις δώδεκα φορές.

Το ράλι της μετοχής

Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη χρονιά στο Χρηματιστήριο, με τη μετοχή να ακολουθεί τροχιά ισχυρής ανόδου. Καταγράφοντας ένα αξιοσημείωτο ράλι ανόδου 50% από την τιμή εισαγωγής της, η μετοχή πέρασε από τα 4 ευρώ στα επίπεδα των 6 ευρώ.

Η άνοδος αυτή, σε συνδυασμό με τη διανομή μερίσματος που ολοκληρώθηκε εντός του 2025, υπογραμμίζει την ισχυρή απόδοση προς τους μετόχους. Η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας ξεκλείδωσαν την είσοδο της μετοχής σε κομβικούς δείκτες, όπως ο Γενικός Δείκτης και ο FTSE/Athex Mid Cap, τοποθετώντας, παράλληλα, την Αlter Ego Media στο ραντάρ των μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Η διοίκηση του Ομίλου προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, διανέμοντας μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, πολύ νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η απόφαση της διοίκησης για διανομή μερίσματος, συνδυαστικά με τη θέσπιση τριετούς προγράμματος scrip dividend ύψους έως 30 εκατ. ευρώ, ήρθε να επισφραγίσει αμφίδρομα τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ομίλου και των μετόχων.

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα scrip dividend ήταν παραπάνω από θετική: το 85% του διανεμηθέντος μερίσματος επανεπενδύθηκε σε μετοχές, θωρακίζοντας την κεφαλαιακή βάση της Alter Ego Media. Η ελκυστικότητα του Ομίλου αντικατοπτρίζεται πλέον ξεκάθαρα στο μετοχολόγιο, με τους θεσμικούς επενδυτές να κατέχουν ήδη το 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το μπαράζ επενδύσεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου, με το 75% των αντληθέντων κεφαλαίων από το IPO να έχει ήδη τοποθετηθεί στρατηγικά. Η ενίσχυση του ψηφιακού τομέα μέσω της εξαγοράς των Newsit και Tlife εδραιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου στα media.

Ταυτόχρονα, η πρόσφατη είσοδος στο Live Entertainment μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network προσφέρει σημαντική διαφοροποίηση και πρόσβαση σε δυναμικό κοινό, αξιοποιώντας ένα δίκτυο ιστορικών θεατρικών σκηνών και πολυχώρων. Η επένδυση στη Stages Network σηματοδότησε κάτι νέο στην αγορά.

Πλέον, ο Ομιλος επιδιώκει να ξεκλειδώσει συνέργειες και να ανοίξει νέες προοπτικές, πρωταγωνιστώντας και στον τομέα του Live Entertainment.

Οι στρατηγικοί πυλώνες

Το δίπτυχο Media & Entertainment αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής της Alter Ego Media, σε μια εποχή που τα σύνορα μεταξύ ενημέρωσης, τεχνολογίας και πολιτισμού γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Στο νέο αυτό περιβάλλον, η Alter Ego Media τοποθετείται ως ένας πολυσχιδής οργανισμός που αντιλαμβάνεται την αγορά ως ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Από τη γραμμική τηλεόραση και το streaming μέχρι το ψηφιακό publishing και τις ζωντανές εμπειρίες, ο Ομιλος χτίζει πάνω σε πολλαπλούς πυλώνες αξίας, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Σήμερα, η Alter Ego Media στηρίζει τη δραστηριότητά της σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: Broadcasting, Publishing, Content Creation και Live Entertainment. Πρόκειται για τομείς που αλληλοσυμπληρώνονται, απελευθερώνοντας νέες συνέργειες και προοπτικές για τον Ομιλο.

Η αγορά και οι πολίτες

Αν πριν από το IPO η Alter Ego Media αξιολογούνταν πρωτίστως με βάση το ιστορικό βάρος των εμβληματικών της τίτλων, σήμερα η επενδυτική κοινότητα βλέπει σε αυτή μια εντελώς νέα οντότητα. Η αγορά δεν αναγνωρίζει στην Alter Ego Media μόνο την ιδιοκτησία ισχυρών media assets, αλλά έναν ενιαίο οργανισμό με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

Η αλλαγή αυτή αναδεικνύει έναν Ομιλο που είναι σαφώς μεγαλύτερος από το άθροισμα των media brands του, διαθέτοντας πλέον διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και ένα ξεκάθαρο επενδυτικό πλάνο που μεγεθύνει τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η είσοδος της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτελεί απλώς ένα επιχειρηματικό ορόσημο, αλλά μια κίνηση που μετασχηματίζει συνολικά τον κλάδο των media. Με άξονες τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα, ο Ομιλος θωρακίζει την ανεξαρτησία του, υπηρετώντας το όραμα του ιδρυτή του, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οπως ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε υπογραμμίσει κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σημαντικό από την οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου: «Αλλάζουμε τη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με τα ΜΜΕ και τελικά τη σχέση εμπιστοσύνης με τον τόπο του, γιατί εκεί θεμελιώνεται η σχέση αυτή. Στη δημοσιογραφία που λογοδοτεί στην κοινωνία και υπερασπίζεται τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και του πλουραλισμού».