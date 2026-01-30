Η δίκη των τηλεφωνικών υποκλοπών που επανέφερε, όχι μόνο σε δικαστικό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο τη σοβαρή αυτή υπόθεση που αφορά τη λειτουργία των θεσμών και της ίδιας της Δημοκρατίας, ύστερα από τέσσερις μήνες μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ηδη μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την ημέρα της αγόρευσης του εισαγγελέα της Εδρας, Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος σταθμίζοντας και αξιολογώντας ένα προς ένα τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας, αλλά και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την υποδειγματική και ενδελεχή διαδικασία υπό τη διεύθυνση του προέδρου, Νίκου Ασκιανάκη, θα εισηγηθεί για την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων ιδιωτών, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Η «αυλαία» της αποδεικτικής διαδικασίας που ανέδειξε άγνωστες πτυχές της σοβαρής αυτής υπόθεσης έπεσε χθες, καθώς οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να μην εμφανιστούν στο ακροατήριο να απολογηθούν και να απαντήσουν σε όσες ερωτήσεις τυχόν τους ετίθετο από την Εδρα, που όλο αυτόν τον καιρό διερευνά ενδελεχώς την υπόθεση φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της.

Ετσι, ανακοινώθηκε η ημέρα της εισαγγελικής αγόρευσης σηματοδοτώντας ότι φτάνουμε στο τέλος της ενδιαφέρουσας, όπως εξελίχθηκε, δίκης από άποψη αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας μιας σκοτεινής υπόθεσης .

Αμέσως μετά η «σκυτάλη» των αγορεύσεων θα περάσει στους δικηγόρους υποστήριξης κατηγορίας που εκπροσωπούν τα θύματα του κακόβουλου λογισμικού Predator, που από την πρώτη στιγμή, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επέλεξαν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, σε αντίθεση με τους περισσότερους παρακολουθούμενους που ούτε μήνυση κατέθεσαν ούτε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσαν στο δικαστήριο. Τελευταίοι θα αγορεύσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι από την αρχή αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που οδήγησαν στην παραπομπή τους σε δίκη. Και αμέσως μετά ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει την ημέρα έκδοσης της απόφασης, που εκτιμάται ότι θα είναι μέσα στον Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας εξετάστηκε ο μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης Αντώνης Καραθανάσης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος είχε τον ρόλο τεχνικού συμβούλου για θέματα τεχνικής φύσεως. Ο μάρτυρας με βάση τις γνώσεις του αμφισβήτησε τις εκθέσεις του citizen lab και τα «εργαλεία» που χρησιμοποίησε για να οδηγηθεί στο συμπέρασμα για το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Οπως είπε, πάσχει σε πολλά σημεία και «δεν νοείται ανάλυση χωρίς δημιουργία πιστού εγκληματολογικού αντιγράφου». Επίσης ο μάρτυρας αμφισβήτησε την αξιοπιστία των εκθέσεων της meta και της Διεθνούς Αμνηστίας. Η θέση του αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε «βροχή» ερωτήσεων τόσο από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του δικαστηρίου όσο και από τον δικηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος με τη σειρά του αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κατάθεσης του μάρτυρα.