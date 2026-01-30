Ο Φεβρουάριος του 2026 είχε κυκλωθεί ως σημαντικός μήνας στο πρωθυπουργικό ημερολόγιο πολύ πριν από το τέλος του 2025 – και παραμένει κυκλωμένος. Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούσαν τότε και ακόμα περισσότερο πιστεύουν τώρα ότι το πολιτικό «ταμείο» στο τέλος του φετινού χειμώνα θα τους δώσει πρώτες απαντήσεις για τη δυναμική του κυβερνώντος κόμματος (αν αυτή υπάρχει, σε ποιο εύρος, σε ποια κατεύθυνση) σε ένα ρευστό πολιτικό σύστημα, εν αναμονή και κυοφορούμενων κομμάτων. Ο Φεβρουάριος έρχεται με δύο «πρόσωπα», καθώς η κυβέρνηση από τη μία επιλέγει αντεπιθέσεις και από την άλλη απειλείται με τέλματα. Η στρατηγική της θα δοκιμαστεί αφενός μπροστά σε πεδία «συναινέσεων», τα οποία επισπεύδει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κυρίαρχο, όπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ», τη συνταγματική αναθεώρηση, αφετέρου μπροστά στις δεδομένες δυσκολίες στον ορίζοντα και της μαύρης επετείου των Τεμπών. Το κλίμα αναμένεται να διαμορφώσουν, συγκεκριμένα, 3+3 παράμετροι.

«Μεγάλες αλλαγές»: με την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Μητσοτάκης επιδιώκει αντεπίθεση «ατζέντας», ενώ στην εσπευσμένη προώθηση συζητήσεων για «μεγάλες αλλαγές» εντάσσονται και τα αιφνιδιαστικά αποκαλυπτήρια του σχεδίου για επιστολική ψήφο από τους αποδήμους στις εθνικές εκλογές και νέα τριεδρική περιφέρεια «διασποράς». Αν και η κυβέρνηση προσδοκά να πιέσει τους πολιτικούς αντιπάλους της, θα μετρηθούν τελικά και οι δικές της διαθέσεις.

Κινητικότητα εκτός: ο Μητσοτάκης προβάλλει διπλό αφήγημα πολιτικής «σταθερότητας» και «αξιοπιστίας» αντιπαραβάλλοντας τη διεθνή αστάθεια. Η κινητικότητά του εκτός συνόρων επιχειρείται να αξιοποιηθεί και εντός, με τρεις νέους «σταθμούς». Σήμερα αναχωρεί για το Ζάγκρεμπ όπου θα συναντηθεί με τον κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβιτς και θα συμμετάσχει στη διήμερη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επίσης θέμα χρόνου είναι ο προσδιορισμός ημερομηνίας του ραντεβού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία και τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ίσως μεταξύ 9-11 Φεβρουαρίου), ενώ έπονται Βέλγιο, Γερμανία, Ινδία.

«Παραδοτέα»: το Μαξίμου περιμένει τις μετρήσεις του Φεβρουαρίου για να καταγράψει τον αντίκτυπο της «φορολογικής μεταρρύθμισης» που φέρνει από αυτή την εβδομάδα αλλαγές στους λογαριασμούς των πολιτών. Ταυτόχρονα αγωνιά για περισσότερα «παραδοτέα» στην περιφέρεια – ο Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κρήτη για επίσκεψη στο εργοτάξιο του διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλλι και για την υπογραφή συμφωνίας προμήθειας εξοπλισμού αεροναυτιλίας.

Καθημερινότητα: ταυτόχρονα όμως από την καθημερινότητα προκύπτουν πολλαπλές εστίες ανησυχίας – ακρίβεια, στεγαστικό, εκκρεμή έργα του Ταμείου Ανάκαμψης (που τελειώνει τον Αύγουστο) κ.ο.κ. Σε αυτά προστίθενται τα «γεγονότα». Ενδεικτικό το νέο πεδίο αντιπαράθεσης για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με το Μαξίμου να επιλέγει πολύ υψηλούς τόνους κόντρα στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί υποστελέχωσης των ελεγκτικών μηχανισμών. Μιλάει για «κίνημα τυμβωρύχων», παραπέμπει στη Δικαιοσύνη, καλεί τους εργαζομένους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, πετάει το μπαλάκι ως προς τους ελέγχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Πυροσβεστική.

Εσωκομματικά: το κλίμα εντός ΝΔ και ευρύτερα στον δεξιό χώρο παρακολουθείται στενά από τον Μητσοτάκη, που θα επιδιώξει συσπείρωση μέσα από τα προσυνέδρια (το πρώτο στις 4 Φεβρουαρίου, στα Ιωάννινα) ενόψει του συνεδρίου στην Αθήνα στις 15-17 Μαΐου, με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο στο οργανωτικό τιμόνι. Ολο και συχνότερα πάντως αποκαλύπτονται οι εύθραυστες ισορροπίες στη ΝΔ, με νέα εξέλιξη που έχει τη δική της σημειολογία την ερχόμενη Δευτέρα. Την ημέρα εορτασμού της Παναγίας Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Καραμανλής θα βρεθεί στην «έδρα» του Αντώνη Σαμαρά και θα αναχωρήσει έχοντας ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Καλαμάτας.

Τέμπη: στις 28 Φεβρουαρίου προδιαγράφεται μια φορτισμένη επέτειος για τα Τέμπη με δεδομένη την πραγματοποίηση διαδηλώσεων ανά την επικράτεια. Το κλίμα μένει να αποτυπωθεί και κοινωνικά και πολιτικά, καθώς φέτος υπάρχει άλλο ένα σημαντικό δεδομένο – η τροχιά δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.