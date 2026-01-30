Νέο ραντεβού δίνουν τα κόμματα την επόμενη Πέμπτη στο πλαίσιο της διακομματικής σύσκεψης για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, επιδιώκοντας είτε να αναδείξουν τα περιθώρια συναίνεσης είτε τις γραμμές ρήξης για ένα ζήτημα με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Αλλωστε, η συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις, με το βάρος να πέφτει τόσο στη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος όσο και στη θωράκιση της διαδικασίας.

Πάντως, η χθεσινή, πρώτη άτυπη διακομματική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, έγινε κατά γενική ομολογία σε καλό κλίμα. Σημειώνεται ότι στο τραπέζι των συζητήσεων εκπροσωπήθηκαν όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ, το οποίο, όπως είχε προαναγγείλει, θεωρεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αντιδραστική τομή, με την οποία τίθενται σοβαρά ζητήματα του αδιάβλητου των εκλογών. Πηγές από το υπουργείο Εσωτερικών τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως οι εκπρόσωποι των κομμάτων, παρότι είχαν το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο των ομογενών από την Τρίτη, δεν άνοιξαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης τα χαρτιά τους.

Με θετική διάθεση συμβολής στο επόμενο βήμα που θα διευρύνει τη συμμετοχή των εκτός επικρατείας ψηφοφόρων προσήλθε στη χθεσινή σύσκεψη το ΠΑΣΟΚ. Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος του αρμόδιου κοινοβουλευτικού τομέα του κόμματος, Παναγιώτης Δουδωνής, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 τη δυνατότητα της εκπροσώπησης των αποδήμων με επιστολική ψήφο και στάθηκε θετικά σε κάθε ρύθμιση που θεσμικά και έπειτα από διαβούλευση στόχευε να αρθούν περιορισμοί και δυσκολίες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. «Θέσαμε κατά την πρώτη συζήτηση σημαντικές παραμέτρους, που συνδέονται με την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την περιφρούρηση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρούμε ότι η τεκμηριωμένη και υπεύθυνη στάση μας θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού».

Τι προβλέπει το σχέδιο

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου, η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι εκλογείς που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο θα είναι όμοια με αυτή που εφαρμόστηκε στην ευρωεκλογές του 2024, τότε που 36.645 Ελληνες του εξωτερικού ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί, χρειάζεται να ψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών (200 ψήφοι), αλλιώς για όλες τις επόμενες εκλογές η ψηφοφορία θα γίνει με φυσική παρουσία.

Την ίδια στιγμή, δημιουργείται νέα εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, η οποία στη νέα Βουλή θα αντιπροσωπεύεται με τρεις βουλευτές κι έτσι το ψηφοδέλτιο Επικρατείας επανέρχεται στις 12 από τις 15 έδρες, όπως ακριβώς ίσχυε έως και τις εκλογές του 2019. Η κατανομή των εδρών δε, στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, γίνεται ακριβώς όπως γίνεται η κατανομή σε οποιαδήποτε άλλη τριεδρική περιφέρεια, όπως είναι αυτή της Αρκαδίας, της Αργολίδας ή του Κιλκίς. Για να εφαρμοστεί, όμως, άμεσα χρειάζεται να ψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών, αλλιώς οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπου σήμερα στις 15 θέσεις συμπεριλαμβάνονται και τρεις εκπρόσωποι της Ομογένειας, και οι μεθεπόμενες με ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια.