Η UEFA αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο που εξέλιξε το Τσάμπιονς Λιγκ. Η ιδέα της league phase και του ελβετικού τρόπου βαθμολόγησης των ομάδων του έδωσε νέα πνοή μετατρέποντας τη βαρετή διαδικασία της φάσης των ομίλων σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Ο συντελεστής του απρόβλεπτου είναι τόσο υψηλός ώστε ακόμα και τα ισχυρά κλαμπ νιώθουν να χάνουν το πάτωμα κάτω από τα πόδια τους.

Με το προηγούμενο καθεστώς ομάδες όπως η Μαρσέιγ που πραγματοποιεί ιστορική πορεία στη Λιγκ 1, η πρωτοπόρος της Eredivisie Αϊντχόφεν, η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, ακόμα και η τέταρτη στη Λα Λίγκα Βιγιαρεάλ θα προχωρούσαν στα νοκάουτ. Τώρα αυτό στάθηκε αδύνατο. Στα αφτιά των κολοσσών Ρεάλ, Παρί, Ιντερ, Γιουβέντους, Ατλέτικο ακούγεται άσχημα ότι πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των πλέι οφ κι ας μη το ομολογούν. Επίσης η νεοφώτιστη στο Τσάμπιονς Λιγκ Μπόντο/Γκλιμτ και η Κάραμπαγκ δεν θα είχαν καμία ελπίδα να συνεχίσουν στα νοκάουτ.

Ωστόσο, ο πιο σημαντικός σταθμός αυτής της εξέλιξης είναι η τελευταία αγωνιστική. Η UEFA έχει στα χέρια της χρυσάφι και πρέπει να το εκμεταλλευτεί από την επόμενη κιόλας χρονιά. Πέρυσι, στην παρθενική διεξαγωγή της ανανεωμένης διοργάνωσης αιφνιδιαστήκαμε από την ένταση και το απροσδόκητο της τελευταίας αγωνιστικής της league phase. Προχθές κατέστη σαφές πως η συγκεκριμένη αγωνιστική ημέρα είναι η πιο σημαντική και συναρπαστική όλης της διοργάνωσης, ακόμα και από τον τελικό. Πρώτον, γιατί αφορά σχεδόν το σύνολο των ομάδων και επομένως εκατομμύρια φιλάθλους στη Γηραιά Ηπειρο και δεύτερον λόγω του απροσδόκητου που κρύβει.

Είναι ζωτικό η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να βρει τρόπους να «πουλήσει» τη συγκεκριμένη ημέρα πριν ακόμα την έναρξη της διοργάνωσης. Ως πρώτο βήμα θα ήταν καλή η ιδέα να φέρει μια διαφορετική ονομασία η τελευταία αγωνιστική και στη συνέχεια να την προωθήσει σε εταιρείες συγκεκριμένου target. Στην ημέρα του Super Bowl για παράδειγμα, κάνουν θραύση οι φτερούγες κοτόπουλου, οι μπίρες, οι πίτσες και τα σνακ.

Ουσιαστικά η UEFA έχει πια τη δυνατότητα να ορίσει δύο μεγάλους σταθμούς σε κάθε Τσάμπιονς Λιγκ αλλά και στα άλλα δύο «παιδιά» της, το Γιουρόπα Λιγκ και το Κόνφερενς Λιγκ. Την D Day της τελευταίας αγωνιστικής και φυσικά τον τελικό. Αν οι γραφειοκράτες αντιληφθούν το χρυσάφι που κρύβεται στο φινάλε στις league phase, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα περάσει οριστικά σε νέα εποχή.