Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε στο τέλος από τη Ρόμα σε 1-1 ενώ ο ΠΑΟΚ «λύγισε» στη Γαλλία και ηττήθηκε με 4-2 από τη Λιόν.
Έτσι η Ελλάδα έχασε ευκαιρία να μαζέψει ακόμη περισσότερους βαθμούς, ωστόσο παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια όσον αφορά στην Τσεχία που είναι 10η.
Χάρη στη νίκη της Πλζεν μάλιστα οι Τσέχοι αύξησαν τη διαφορά τους από την Ελλάδα στην κατάταξη, αλλά η χώρα μας μπορεί να αισιοδοξεί έχοντας τέσσερις εκπροσώπους στα νοκ-άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ του Champions League, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League και την ΑΕΚ στους «16» του Conference League.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 49.025 (+8.225 – 3/5)
10. Τσεχία 47.225 (+9.725 – 3/5)
11. Ελλάδα 46.312 (+12.100 – 4/5)
12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
13. Δανία 41.356 (+11.500 – 1/4)
14. Νορβηγία 39.737 (+6.550 – 2/5)
15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)
16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 1/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για κάθε θέση:
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –