Με… μισή ομάδα, ελέω απουσιών και προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Με Νοτιγχαμ ή Πλζεν στη νοκ άουτ φάση οι Πράσινοι.

Ο Ταμπόρδα σκόρερ των Πράσινων, ισοφάρισε ο Ζιολκόφσκι.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, φοβερές εικόνες με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και της Ρόμα αγκαλιασμένους να τραγουδούν μαζί.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάστηκε από το πρώτο κιόλας λεπτό απέναντι στη Ρόμα, με τον Λαφόν να μπαίνει από νωρίς σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μόλις στο 2’, ο Γάλλος τερματοφύλακας χρειάστηκε να απομακρύνει εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Τσιμίκα, κρατώντας την ομάδα του όρθια. Λίγο αργότερα, στο 7’, ένα δικό του λάθος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, όμως με δεύτερη προσπάθεια διόρθωσε την κατάσταση και πρόλαβε την απειλή.

Το παιχνίδι πήρε νέα τροπή στο 16’ με τη Ρόμα να μένει με δέκα παίκτες. Ο Μαντσίνι ανέτρεψε τον Πάντοβιτς που έβγαινε μόνος στην αντεπίθεση, με το VAR να επιβεβαιώνει την κόκκινη κάρτα. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα, άρχισε να βρίσκει χώρο και στο 37’ άγγιξε το γκολ: ο Κάτρης εξαπέλυσε δυνατό σουτ από απόσταση, με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι πριν φύγει άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια καλή στιγμή για τους Ιταλούς, όταν στο 56’ ο Τσελίκ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, χωρίς όμως να βρει στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, στο 58’, ήρθε η στιγμή του αγώνα για το «τριφύλλι». Ο Ταμπόρδα εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην ιταλική άμυνα, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο με εξαιρετική κίνηση και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ.

Το ματς έμελλε να κριθεί σε μια λεπτομέρεια. Στο 80’, μετά από λανθασμένη απομάκρυνση του Κάτρη μέσα στην περιοχή, ο Ζιολκόφσκι βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι και με κοντινή κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά (73′ Σκαρλατίδης), Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Σιώπης (59′ Σάντσες), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα (90′ Τερζής), Πάντοβιτς.

Ρόμα: Γκολίνι, Γκιλάρντι, Ζιολκόφσκι, Μαντσίνι, Τσελίκ (64′ Ρενσχ), Πισίλι, Κριστάντε (64′ Φράνκα), Ελ Αϊναουί, Τσιμίκας (87′ Ανχελίνιο), Σούλε (46′ Εντικά), Πελεγκρίνι (67′ Ντέλα Ρόκα).