Ο ΠΑΟΚ θρηνεί από το μεσημέρι της Τρίτης για τους επτά φιλάθλους που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την ομάδα στο ματς με τη Λιόν, με όλη την Ελλάδα να παραμένει συγκλονισμένη από αυτή την ανείπωτη απώλεια.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ο αγώνας περνά σε δεύτερη μοίρα. Η ομάδα κατέθεσε αίτημα για αναβολή της αναμέτρησης, αλλά η UEFA δεν το έκανε δεκτό, καθιστώντας αδύνατη την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του ματς.

Αναλυτικά η ανάρτηση της UEFA:

«Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε ώρες θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα”, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα μετά από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχτηκε επί ρουμανικού εδάφους, δύο 24ωρα πριν από τη σέντρα του Λιόν – ΠΑΟΚ στο “Groupama Stadium».