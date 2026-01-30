H Κριστίν Λαγκάρντ υπήρξε τον περασμένο Αύγουστο σαφής. Μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Fed, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε ότι η μετανάστευση έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην αντιστάθμιση της μείωσης της γεννητικότητας στην Ευρώπη, βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει την αύξηση της τιμής της ενέργειας και του πληθωρισμού, επέτρεψε την περιστασιακή μείωση των ωρών εργασίας και εξασφάλισε τη διατήρηση της ανάπτυξης. «Αν και το 2022 αποτελούσαν μόλις το 9% της συνολικής εργατικής δύναμης, οι ξένοι εργαζόμενοι πιστώνονται τα τρία τελευταία χρόνια με το ήμισυ της ανάπτυξης της ευρωζώνης», είπε. Το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν χωρίς τη μετανάστευση κατά 6% χαμηλότερο. Αλλά και η οικονομία της Ισπανίας, που αναπτύχθηκε πέρυσι κατά 2,9% και είδε την ανεργία να πέφτει κάτω από το 10% για πρώτη φορά από το 2008, οφείλει σε μεγάλο βαθμό την καλή της υγεία στο άνοιγμα στους ξένους.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έλαβε το μήνυμα. Και την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να νομιμοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών χωρίς χαρτιά προκειμένου να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους. Σύμφωνα με κυβερνητικούς υπολογισμούς, πρόκειται για 500.000 ανθρώπους, κυρίως από τη Λατινική Αμερική. Το ίδρυμα Funcas, πάλι, τους ανεβάζει σε 840.000, το ένα τρίτο των μη ευρωπαίων μεταναστών που ζουν στην Ισπανία. «Ενισχύουμε ένα μεταναστευτικό μοντέλο που στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ένταξη και συνάδει με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε η υπουργός Μετανάστευσης Ελμα Σαΐθ. Κι ας φωνάζει ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο αρχηγός της ισπανικής Ακροδεξιάς, ότι «ο τύραννος Σάντσεθ μισεί τον ισπανικό λαό και θέλει να τον αντικαταστήσει».

Μυστήριο τρένο αυτός ο Σάντσεθ. Αντί να φλερτάρει με την Ακροδεξιά, όπως κάνουν οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες, συγκρούεται μαζί της κατά μέτωπο. Για να διευκολύνει μάλιστα την ψήφιση του νέου μέτρου, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει σε «βασιλικό διάταγμα», ένα εργαλείο που του παρέχει το Σύνταγμα. «Πρόκειται για έναν εξωγήινο στους κόλπους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας», σχολιάζει στη «Monde» ο Γκονθάλο Φανχούλ, διευθυντής του ιδρύματος PorCausa. «Το συγκεκριμένο μέτρο, πάντως, δεν είναι μόνο δίκαιο, είναι και οικονομικά αυτονόητο. Οι μετανάστες θα συμβάλουν πλήρως στην οικονομία, πληρώνοντας φόρους».

Κρίμα που δεν το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Παρουσιάζοντας χθες την πενταετή στρατηγική της ΕΕ για τη μετανάστευση, ο επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ επέμεινε ότι προέχει η διόρθωση του «παράνομου σκέλους» της, εξού και έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Οταν ρωτήθηκε πόσους νόμιμους μετανάστες χρειάζεται η ΕΕ, απάντησε ότι οι αποφάσεις για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ανήκουν στα κράτη-μέλη και απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένους αριθμούς.

Μα γιατί δεν ρωτάει τον Πλεύρη; Κανέναν μετανάστη δεν έχουμε ανάγκη, θα του απαντούσε υπερήφανα ο έλληνας υπουργός. Κανέναν.