Δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και τις 31 Αυγούστου 2026 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία

Τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας θα είναι ο Αύγουστος του 2026, ενώ ως κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο χρόνος που θα έχει διανυθεί έως τότε

Οσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λάβουν, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026, προσωρινή σύνταξη, η οποία ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011

Εντός του 2026 και συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και η αυτοδίκαιη απόλυση των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά το προηγούμενο έτος