Την τριήμερή του επίσκεψη στο Πεκίνο ξεκίνησε την Τετάρτη ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με τις οικονομικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Κίνας να τίθενται στο προσκήνιο. Σήμερα, ο Στάρμερ θα συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο «Μέγαρο του Λαού», με το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Μετά τη συνάντησή του με τον Σι, θα κατευθυνθεί στη Σανγκάη, όπου εδρεύει η κινεζική επιχειρηματική ελίτ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη βρετανού πρωθυπουργού στο Πεκίνο από το 2018.

Περίπου 60 ισχυρά πρόσωπα της βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητας συνοδεύουν τον Κιρ Στάρμερ στο ταξίδι του στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της τράπεζας HSBC, της φαρμακευτικής εταιρείας GlaxoSmithKline (GSK), της αυτοκινητοβιομηχανίας Jaguar Land Rover, καθώς επίσης και πολιτισμικών φορέων όπως το Βρετανικό Εθνικό Θέατρο. Επιπλέον, μαζί με τον Στάρμερ ταξίδεψαν στην Κίνα ο υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Πίτερ Κάιλ και η υφυπουργός Οικονομικών Λούσι Ρίγκμπι.

Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσει μια «ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση απέναντι στην Κίνα» αντί να εναλλάσσεται μεταξύ «χρυσής εποχής» και «εποχής των παγετώνων» στις διμερείς σχέσεις. Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου δήλωσε: «Ενώ κλιμακώνεται παγκοσμίως ο προστατευτισμός στο εμπόριο, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο και το πολυμερές σύστημα συναλλαγών».