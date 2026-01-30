Εφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο πραγματοποίησε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας την Τετάρτη, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Οπως αναφέρουν γερμανικές πηγές, περίπου 30 αστυνομικοί μπήκαν στα κεντρικά κτίρια της τράπεζας στη Φρανκφούρτη με πολιτικά και προχώρησαν σε ενδελεχείς έρευνες.

Οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας υποπτεύονται ότι η τράπεζα έχει χρησιμοποιηθεί από ξένες (εκτός Γερμανίας) εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε ανάκριση διευθυντών και εργαζομένων της Deutsche Bank.

«Στο παρελθόν, η Deutsche Bank διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες, στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας, θεωρούνται και οι ίδιες ύποπτες ότι χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος» ανέφερε η Εισαγγελία σε δήλωση που γνωστοποίησε μέσω email. Από τη μεριά της, η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με το γραφείο της Εισαγγελίας, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε κάποιο σχόλιο.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το ακριβές αντικείμενο της έρευνας σχετικά με τις «επιχειρηματικές σχέσεις» της γερμανικής τράπεζας με τις υπό διερεύνηση εταιρείες, τις συναλλαγές που εξετάζονται ή την ακριβή ταυτότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters παραπέμπει σε πηγές που ανέφεραν πως οι ύποπτες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2013-2018.

Η Deutsche Bank θα παρουσιάσει σήμερα (29/1) τα αναλυτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, που αναμένεται να εμφανίσουν την υψηλότερη καθαρή κερδοφορία από το 2007. Η μετοχή της τράπεζας είχε ημερήσια πτώση περίπου 3% το μεσημέρι της Τετάρτης, όμως ανέκαμψε ελαφρώς το απόγευμα, περιορίζοντας τις απώλειες στο 1,98%.

Αρωμα Ρωσίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Süddeutsche Zeitung», η έρευνα ενδέχεται να αφορά τον ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπραμόβιτς, που είναι γνωστό πως διατηρούσε λογαριασμούς στην Deutsche Bank στο παρελθόν. Ο ρώσος ολιγάρχης συμπεριλαμβάνεται στη «μαύρη λίστα» των ρώσων επιχειρηματιών που βρίσκονται κοντά στο καθεστώς Πούτιν και αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

O Αμπραμόβιτς, που σήμερα ζει στο Ισραήλ, ανήκε στην ομάδα επιχειρηματιών που «πριμοδοτήθηκαν» από το ρωσικό κράτος το 1995, όταν εξαγόρασε την πετρελαϊκή Sibneft. Εγινε ευρέως γνωστός εκτός Ρωσίας όταν αγόρασε την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει βουλευτής στη ρωσική Δούμα και κυβερνήτης της Τσουκότκα, που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας, πλησίον της Αλάσκας των ΗΠΑ. Τον Μάρτιο του 2022 ο Αμπράμοβιτς είχε συμμετάσχει σε συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, όπου και φέρεται να δηλητηριάστηκε ελαφρώς.

Τρίτη έρευνα

Η Deutsche Bank έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος και στο παρελθόν, με αντίστοιχες εφόδους να πραγματοποιούνται στα γραφεία της το 2018 και το 2022. Το 2022 τα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη είχαν ερευνηθεί για ύποπτες συναλλαγές, με εντολή του τοπικού εισαγγελέα.

Τον Νοέμβριο του 2018 η τράπεζα είχε μπει ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο ερευνών που σχετίζονταν με παράνομες συναλλαγές μεταξύ 2013 και 2018 και οι οποίες φέρονταν να συνδέονται με τις αποκαλύψεις των Panama Papers.