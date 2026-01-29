Σας έγραφα και τις προάλλες ότι το κλίμα στη Βουλή μυρίζει μπαρούτι, αλλά όποιος παρακολούθησε τη χθεσινή συνεδρίαση κατάλαβε ότι πλέον μιλάμε για πολεμικό σκηνικό, ιδίως στον άξονα κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, διατηρώντας τον εκνευρισμό του για την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα την περασμένη εβδομάδα, ανέβηκε στο βήμα και έκανε εφ’ όλης της ύλης επίθεση, επιμένοντας, μεταξύ άλλων, στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία της Κομισιόν και παραπληροφορεί με «προπαγάνδα και fake news».

Είχε μεσολαβήσει η διαρροή της αλληλογραφίας μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Κομισιόν (σας είχα ενημερώσει), η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή συνέστησε στην Ελλάδα άμεσο εμβολιασμό για τη ζωονόσο και θεωρεί πως το υπουργείο δίνει «αποσπασματικές και ελλιπείς» πληροφορίες για τα κρούσματα. Ειδικότερα για τα εμβόλια, οι διαβεβαιώσεις της Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα και την άμεση διαθεσιμότητά τους είναι πλέον επιβεβαιωμένες, ενώ οι διαρροές καταδεικνύουν ότι η θέση των Βρυξελλών είναι ότι, αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε εμβολιασμό, μπορεί να κινδυνεύσουν και οι εξαγωγές της.

Ψυχρολουσία από την ΕΕ

Κι ενώ στην Αθήνα τσακώνονται ακόμη για το «ποιος φταίει», στις Βρυξέλλες το κλίμα είναι πιο ξεκάθαρο και ο αρμόδιος επίτροπος Ολιβερ Βάρχελι ήρθε να χτυπήσει μια ηχηρή «καμπάνα» που ακούστηκε μέχρι την πλατεία Βάθη. Στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας, ο Βάρχελι έκανε λόγο για μόλυνση «τρομερά επιβαρυντική» στην Ελλάδα και χτύπησε καμπανάκι για «μεγάλο κίνδυνο εξάπλωσης σε άλλες χώρες». Σε ό,τι αφορά δε τη διαχείριση της ζωονόσου, ο επίτροπος είπε ότι «οι κανόνες είναι σαφείς» πετώντας το μπαλάκι αποκλειστικά στην Αθήνα. «Εχω προτείνει και τον εντοπισμό και τον εμβολιασμό, αλλά είναι πάντα ευθύνη του κράτους-μέλους». Δικαιούνται, δηλαδή, οι ελληνικές Αρχές να διαφωνούν με την άποψη της Κομισιόν, αλλά όχι και να διαψεύδουν την ύπαρξή της, όπως μου έλεγε κοινοτική πηγή. Διόλου τυχαία, άλλωστε, οι διαρροές από την Κομισιόν σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ προήλθαν από αρμόδιες υπηρεσίες της…

Η πρώτη γεώτρηση στην Κέρκυρα το 2027

Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση, που θα γίνει το 2027 έξω από την Κέρκυρα, αποκάλυψε ο Σταύρος Παπασταύρου στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «15 ΛΕΠΤΑ» στην ιστοσελίδα των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr). Οπως είπε στον Γιώργο Παπαχρήστο, «η Exxon Mobil στο block 2, έξω από την Κέρκυρα, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τη Chevron», εξηγώντας ότι πρόκειται για μια τεράστια επένδυση αφού η ερευνητική γεώτρηση μόνο, κοστίζει γύρω στα 50-80 εκατ. ευρώ. «Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι για πρώτη φορά η χώρα μας, έπειτα από σαράντα χρόνια, θα κάνει ερευνητική γεώτρηση το 2027» είπε ο υπουργός, μια εξέλιξη που διευκόλυνε και το φιλικό διεθνές περιβάλλον. Στις γεωτρήσεις έδωσε, μεν, μεγάλη ώθηση ο Τραμπ, εξήγησε ο Παπασταύρου, «αλλά η σύνδεση και της Ευρώπης και όλου του κόσμου με το φυσικό αέριο και η ανάγκη να μην απεξαρτηθείς από αυτό, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Τραμπ. Τους υδρογονάνθρακες, τους αξιοποιεί ή τους ερευνά η Ιταλία, η Αλβανία, η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Γιατί όχι και εμείς; Και εμείς».

Εντάσεις κι αντιφάσεις

Λίγες μέρες πριν από την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, ο «άνθρωπος» του Πρωθυπουργού, Μακάριος Λαζαρίδης, θεώρησε σκόπιμο να υψώσει τους τόνους στη Βουλή επιτιθέμενος στο ΠΑΣΟΚ για τα Ιμια. Με σκληρές εκφράσεις για «γκρίζες ζώνες», «γαλάζιες πατρίδες» και ευθύνες για τον θάνατο των τριών αξιωματικών. Προκλήθηκε μεγάλη αντίδραση στην αίθουσα, ενώ θύμωσε κι ο Ανδρουλάκης που του είπε ότι μιλώντας για «γκριζάρισμα» αποδέχεται και αναπαράγει τουρκική προπαγάνδα. Ωστόσο πολιτικά το λες και αξιοπρόσεκτο ότι επανέρχονται ρητορικές περί προδοσίας, εθνικών μειοδοτών κ.λπ. από έναν σκληρό μητσοτακικό. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που καταδικάστηκαν οι σχετικές δηλώσεις της Καρυστιανού.

Χωρίς αποτέλεσμα η τριμερής

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, με την απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, να δηλώνει ωστόσο ότι δεν είναι απογοητευμένη, κλίμα που μεταφέρθηκε και στο επίσημο ανακοινωθέν του ΟΗΕ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέθεσε πρόταση 5 σημείων με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία περιλαμβάνει επίσημη ανακοίνωση έναρξης επαναδιαπραγματεύσεων, επαναβεβαίωση της βάσης λύσης (δηλαδή την πολιτική ισότητα), προετοιμασία ενός εγγράφου των μέχρι σήμερα συγκλίσεων από τον ΟΗΕ και σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης βάσει αυτού του εγγράφου. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συμφώνησε να συνεχίσουν τις επαφές, ενδεχομένως και χωρίς την Ολγκίν, ενώ οι διαπραγματευτές θα συναντηθούν εντός δύο εβδομάδων.