Μέτρα άμεσης ενίσχυσης της μεταφορικής συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών και ειδική χρηματοδότησή τους στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, ζητά η Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI).

Σε ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κ. Κουντουρά επισημαίνει ότι «παρ’ ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την επίτευξη της εδαφικής συνοχής και δικαίωμα των νησιωτών-πολιτών της ΕΕ, πολλές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμένη προσβασιμότητα και υψηλό κόστος μεταφορών».

Εν όψει της επικείμενης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες και προκειμένου η ΕΕ να εγγυηθεί τη συνδεσιμότητα, η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Προτίθεται να προτείνει συγκεκριμένα νομοθετικά ή χρηματοδοτικά μέτρα για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης και σταθερής αεροπορικής και πολυτροπικής συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών, ιδίως των πολύ μικρών νησιών, σε περιπτώσεις χαμηλού ανταγωνισμού και υψηλής εξάρτησης από συγκεκριμένες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ;

Θα στηρίξει τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους της συνδεσιμότητας στο νέο ΠΔΠ, ως συμπληρωματικού εργαλείου της πολιτικής συνοχής, για την αντιμετώπιση επίμονων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής των νησιωτικών περιοχών;».