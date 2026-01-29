Η επέκταση της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου αλλά και η δημιουργία σχολής τεχνικών κινηματογράφου είναι ορισμένες μόνο από τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες σχεδιάζει το υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει εντός του 2026, σύμφωνα με το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υιοθέτηση νομοθετικής πρωτοβουλίας με αντικείμενο τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης των Επισκέψιμων Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, όπως και η θέσπιση οργανισμών λειτουργίας των εποπτευόμενων από το ΥΠΠΟ οργανισμών.

Παράλληλα προβλέπονται μεταξύ άλλων δράσεις που αφορούν την αναδιοργάνωση των εκθέσεων μουσείων όπως εκείνα της Λαμίας και της Κομοτηνής, η αποκατάσταση και επαναλειτουργία της Βιομηχανίας Ελληνικών Μαντηλιών, η ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών και διαδραστικών υπηρεσιών και περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και η εξέταση της υποψηφιότητας του φυσικού τοπίου για την ένταξη του Ολύμπου στον αντίστοιχο παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO.