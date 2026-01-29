Με Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της Ηλέκτρας συνδυασμένη με στοιχεία από το έργο «Περσόνα» του Ινγκμαρ Μπέργκμαν ξεκινά το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας το πρόγραμμα παραστάσεων της νέας χρονιάς. Η οσκαρική Κέιτ Μπλάνσετ μαζί με τη γερμανίδα ηθοποιό Νίνα Χος θα αναλάβουν το θεατρικό πείραμα «Electra / Persona» που συνδυάζει την αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή με το ψυχολογικό δράμα του σουηδού σκηνοθέτη για μια μουγγή ηθοποιό και τη νοσοκόμα της στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Μπένεντικτ Αντριους.

Και δεν θα είναι μόνη της η αυστραλέζα σουπερστάρ στον καλλιτεχνικό αυτό προγραμματισμό, αφού και άλλες γυναίκες ηθοποιοί – πρώτα ονόματα στο σινεμά και σε τηλεοπτικές σειρές – καταφθάνουν στο Λονδίνο για να γεμίσουν τα καθίσματα στις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου.

Η «θεατρική έκρηξη» που υπόσχεται η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του βρετανικού Εθνικού Θεάτρου πρόκειται να συντελεστεί και με τη συμβολή της Σάντρα Ο, βραβευμένης με Emmy πρωταγωνίστριας των δημοφιλών σειρών «Killing Eve» και «Grey’s Anatomy». Η Ο κάνει το ντεμπούτο της στο Εθνικό Θέατρο σε μια διασκευή της κοινωνικής σάτιρας του Μολιέρου «Ο μισάνθρωπος», σε σκηνοθεσία της διευθύντριας του θεάτρου Ιντού Ρουμπασινγκάμ.

Επίσης οι βρετανές ηθοποιοί Λετίσια Ράιτ, Λέσλι Μάνβιλ και Φραντσέσκα Μάιλς συμμετέχουν σε αυτή τη γυναικεία εκστρατεία αναζωογόνησης του θεατρικού κοινού. Η Ράιτ πρωταγωνιστεί στο θρίλερ «The Story» της Τρέισι Σκοτ Ουίλσον σε σκηνοθεσία Κλιντ Ντάιερ. Η Μάνβιλ συμμετέχει στην προσαρμογή του έργου του Λακλός «Επικίνδυνες σχέσεις» που θα ανεβεί την άνοιξη, ενώ η Μάιλς πρωταγωνιστεί στο «The Rise and Fall of Little Voice», που θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2026.

Η «Guardian» σχολιάζει ότι τα μεγάλα ονόματα θα μπορούσαν να εκθέσουν το Εθνικό Θέατρο στην κριτική ότι οι επιλογές σταρ «σκοτώνουν» τον κλάδο, καθώς δυσκολεύει τη βιωσιμότητα των μεσαίας κλίμακας θεάτρων και καταστρέφει τη «διανοητική ικανότητα του κοινού». Ωστόσο, η Ιντού Ρουμπασινγκάμ, η πρώτη γυναίκα και το πρώτο άτομο διαφορετικής φυλετικής καταγωγής που διορίστηκε διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, δεν έκρυψε την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένο στόχο, το οποίο θα καταφέρει να προσελκύσει το κοινό. «Πρέπει να προγραμματίσω παραστάσεις που θα πουλήσουν εισιτήρια. Πρέπει να έχω μια αφήγηση», είχε πει σε συνέντευξή της όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Νοέμβριο 2024.

Ρίσκα

Η ιστορία που αφηγείται στο Εθνικό Θέατρο φαίνεται να αφορά ένα τολμηρό, επινοητικό θέατρο που δεν φοβάται να προσελκύσει μεγάλα ονόματα και να αναλάβει ρίσκα. Γιατί το να βάλει στη σκηνή μια τηλεοπτική σταρ όπως η Σάντρα Ο, η οποία πρόσφατα έκανε το οπερατικό ντεμπούτο της στη Μετροπόλιταν Οπερα της Νέας Υόρκης και υποδύθηκε την Ολίβια στη σαιξπηρική «Δωδεκάτη νύχτα» στο Ντελακόρτ στο Σέντραλ Παρκ, είναι ένα στοίχημα. Για το οποίο η τολμηρή Ρουμπασινγκάμ αναφέρει στην «Guardian»: «Είτε επειδή θα εμφανίσουμε νέες φωνές είτε τις διεθνείς συνεργασίες μας, αυτή είναι η χρονιά που πρόκειται να αναδείξει κάθε ταλέντο. Πάνω στη σκηνή έως και πίσω από τα παρασκήνια. Είναι προνόμιο να ανεβάζουμε έργα που μας εκπλήσσουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο με νέα μάτια».