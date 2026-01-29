Μέτρα «τριών φάσεων» για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας προκρίνει η κυβέρνηση.

Σε χθεσινή κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών, διατυπώθηκαν ορισμένες αρχικές προτάσεις για την ανάσχεση του προβλήματος. Ωστόσο, αποφασίστηκε οι προτάσεις αυτές να τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα στο κοινό.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και η κυκλοφορία των φορτηγών και των άλλων βαρέων οχημάτων όχι μόνο στον Κηφισό, αλλά και μέσα στον αστικό ιστό για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Οι 3 φάσεις

Σε πρώτο στάδιο, αναφέρθηκε στη χθεσινή σύσκεψη, θα μπορούσε να ληφθούν άμεσα «στοχευμένα μέτρα» για τη μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό κατά τις ώρες αιχμής 7-10 π.μ. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι «δεν τίθεται θέμα πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, αλλά μείωσης του αριθμού τους στον Κηφισό».

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. η αλλαγή των χρόνων άφιξης των μεγάλων πλοίων της Κρήτης που μεταφέρουν εκατοντάδες φορτηγά με εμπορεύματα και αγροτικά προϊόντα ή η αλλαγή του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των καθημερινών έκτακτων περιστατικών στον Κηφισό, όπως π.χ. οι προσκρούσεις ή οι ακινητοποιήσεις οχημάτων εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, περιπτώσεις που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Για το ζήτημα αυτό το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξετάζει την αύξηση των δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους για πιο άμεσες παρεμβάσεις και για ρύθμιση της κυκλοφορίας όπου το απαιτούν οι συνθήκες.

Σε δεύτερο στάδιο, αναμένεται να προωθηθεί το μέτρο των «έξυπνων φαναριών», που ήδη επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη. Τα «έξυπνα φανάρια» (smart traffic lights) λειτουργούν με αισθητήρες και κάμερες που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στους δρόμους.

Προσαρμόζουν τη διάρκεια του πράσινου φωτός ανάλογα με τον φόρτο οχημάτων, μειώνοντας την κίνηση έως και 25%, ενώ παράλληλα μπορούν να εντοπίζουν και παραβάσεις.

Πρόκειται για συστήματα με αισθητήρες και κάμερες που τοποθετούνται στην άσφαλτο ή σε στύλους (κάμερες, επαγωγικοί βρόχοι), τα οποία «διαβάζουν» συνεχώς την κυκλοφορία.

Αν δεν υπάρχουν αυτοκίνητα σε έναν δρόμο, το φανάρι παραμένει κόκκινο ή αλλάζει γρήγορα σε πράσινο για δρόμους με αυξημένη κίνηση. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε κεντρικό server, επιτρέποντας τον συντονισμό ολόκληρου του δικτύου. Επίσης, εντοπίζουν τους πεζούς και προσαρμόζουν το φανάρι για ασφαλή διέλευση.

Επιπλέον, με κάποιες εφαρμογές, τα «έξυπνα φανάρια» μένουν πράσινα μόνο αν ο οδηγός κινείται εντός του ορίου ταχύτητας, λειτουργώντας αποτρεπτικά για τις υψηλές ταχύτητες.

Πάντως, εκεί που φαίνεται να δίνει βαρύτητα η κυβέρνηση είναι στη σημαντική βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής, κάτι που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί έως το τέλος του 2026.

Το τρίτο στάδιο, θα περιλαμβάνει λύσεις που απαιτούν χρόνο(ια) για να υλοποιηθούν. Ηδη, στο τραπέζι βρίσκεται η μελέτη και προκήρυξη έργων κατασκευής νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων (Ελευσίνα – Θήβα – Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας) ή η βελτίωση των υφιστάμενων (επεκτάσεις της Αττικής Οδού), καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη συγκέντρωση των βαρέων οχημάτων σε ένα σημείο (πάρκο logistics στη Φυλή).

Επίσης, μεγάλη ανάσα στους δρόμους της Αττικής αναμένεται να δώσει και η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό, καθώς θα αλλάξει αισθητά τον κυκλοφοριακό χάρτη και τις συνδυασμένες μεταφορές, οδηγώντας περισσότερους πολίτες στο να μη χρησιμοποιούν καθημερινά τα οχήματά τους. Στον σχεδιασμό αναμένεται να ενταχθεί και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, σε χθεσινή ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, το οποίο περιλαμβάνει «λύσεις για μια ποιοτική καθημερινότητα» των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες των αλλαγών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό, περιλαμβάνουν άμεσα μέτρα αιχμής, όπως:

Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων στην εργασία τους.

Θέσπιση της δυνατότητας της τηλεργασίας για εργαζομένους των οποίων η εργασία βρίσκεται μέσα σε ζώνες κυκλοφοριακού κορεσμού.

Δημιουργία μηχανισμών-συνεργείων ταχείας απομάκρυνσης των ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό, ανά 4 χιλιόμετρα.