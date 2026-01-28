Μια νέα, επαναστατική πρακτική εμπλουτίζει τα παγκόσμια χρονικά της διπλωματίας.

Αν είσαι ιδιώτης με αυξημένα εθνικά ανακλαστικά βγάζεις ένα φιρμάνι για τον Πρωθυπουργό πριν συναντήσει τον Ερντογάν.

«Κ. Μητσοτάκη (…) όλοι οι Ελληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια τα θέματα προς συζήτηση ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί ώστε οι Ελληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής» (ανάρτηση Maria Karystianou, 26/1).

Επισυνάπτεις κι ένα απόκομμα του ακροδεξιού Τύπου μαζί με διάφορες αιχμές περί «εθνικής προδοσίας» – αυτά πάνε παρέα…

Δεν διευκρινίζεται αν αυτοί οι «Ελληνες Πολίτες» που θα κρίνουν την ανάγκη είναι κόμμα, ομάδα ή αν αναφέρεται γενικώς στο εθνικό σύνολο, οπότε μάλλον θα χρειαστούν δημοψήφισμα για να κρίνουν.

Ή έστω στρατιωτική διαταγή.

Ολοι υποθέτουμε πάντως ότι ο εγκαλούμενος Πρωθυπουργός δυσκολεύεται να κοιμηθεί με τις υπόνοιες που διατυπώνει η ανάρτηση για εθνική προδοσία.

Και μάλιστα τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με τα παιδιά της Κεφαλογιάννη. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν;

Ηδη, οι μεγαλύτερες διπλωματικές σχολές και ινστιτούτα διεθνών σχέσεων της υφηλίου μελετούν αυτή τη νέα πρακτική που εμπλουτίζει τους ορίζοντες άσκησης της διπλωματίας.

Ζητάει συνάντηση ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας; Μια στιγμή, του απαντάς, πες μου τι θέλεις διότι η κυρία Βούλα απέναντι κι ο κύριος Βλάσης που έχει το καλύτερο τσίπουρο στη γειτονιά θέλουν να δουν αν υπάρχει ανάγκη.

Λογικό. Στη συνέχεια η κυρία Βούλα θα διαβουλευτεί με τον κύριο Βλάση και θα αποφασίσουν τι νομίζουν.

Ελπίζω να το κοινοποιήσουν και του Μητσοτάκη μην τρέχει αδίκως στην Αγκυρα.

Θέλω λοιπόν ειλικρινά να επαινέσω τη λαμπρή αυτή ιδέα. Για πολλούς λόγους.

Πρώτον, είναι αναμφισβήτητα οικονομική. Αν εφαρμοστεί δεν χρειάζονται υπουργεία Εξωτερικών, ούτε ειδικοί, ούτε εμπειρογνώμονες, ούτε συμβούλια, ούτε συμμαχίες και διεθνείς οργανισμοί, ούτε εξοπλισμοί φυσικά.

Πεταμένα λεφτά. Κανονίζει για όλα η κυρία Βούλα.

Δεύτερον, είναι απλή στην πρακτική της. Δεν είναι απαραίτητοι οι πρωθυπουργοί, τα υπουργικά συμβούλια, τα κοινοβούλια κι άλλοι παρατρεχάμενοι που παίρνουν αποφάσεις.

Βγαίνεις κατευθείαν στον φωταγωγό και φωνάζεις:

– Κυρία Βούλα, τι να κάνουμε με τον Ερντογάν που μας έχει ζαλίσει;

Τρίτον, είναι βαθιά πατριωτική. Διότι ο «λαός» δεν κάνει ποτέ λάθος κι αν ρωτάς τον «λαό» αποκλείεται να κάνεις λάθος κι εσύ.

Αν μάλιστα εκτός από τον «λαό» και τους «Ελληνες Πατριώτες» συμπράττει στη διαβούλευση κι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το αποτέλεσμα είναι γκαραντί.

Ασε που μετά μπορεί να σε κάνει και ταινία ο Σμαραγδής.