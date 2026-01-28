Η κυβέρνηση είναι «εγκληματική οργάνωση». Οι βουλευτές της ΝΔ είναι «συμπλεγματικά υποκείμενα». Ο πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε «εγώ είμαι άντρας και κλείνω τα μικρόφωνα» σε μια «ακραία σεξιστική παρεμπόδιση». Ολα τα παραπάνω τα αποκάλυψε, ή τα κατήγγειλε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη χθεσινή συνεδρίαση, την ώρα που ετοίμαζε υλικό για να γυρίσει το επόμενο βιντεάκι με τους αγώνες της κατά του συστήματος. Για παρεμποδισμένη, πάντως, μια χαρά ανέβασε την περφόρμανς της.

Διάψευση

Ο Θεόδωρος Φορτσάκης έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια που τον ήθελαν να μετακινείται στο ΠΑΣΟΚ. Ανταλλάσσει, εξήγησε, «απόψεις με πολιτικούς από όλες τις παρατάξεις», η κριτική που ασκεί κατά καιρούς «δεν μεταβάλλει τις αρχές» του και ποτέ δεν είχε «καμία επαφή ή συνομιλία με οποιονδήποτε για τον λόγο αυτό». Μεταξύ μας, βέβαια, δεν χρειαζόταν. Ποιος προσκείμενος στο πρώτο, με νταμπλ σκορ, δημοσκοπικά κόμμα θα ήθελε να μεταπηδήσει στο δεύτερο, το οποίο μέχρι κι ο αρχηγός του παραδέχεται πως πέφτει;

Αντίδραση

Η συμπολιτευόμενη Ασημίνα Σκόνδρα απήγγειλε λέξη προς λέξη την κυβερνητική γραμμή στο τηλεπαράθυρο. Κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε μέσα στο κοινοβούλιο όταν ήρθε η φωτογραφική διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο, έλεγε ξανά και ξανά. Ο συριζαίος Χρήστος Γιαννούλης, όμως, της έπαιξε βίντεο του συντρόφου Θεόφιλου Ξανθόπουλου από βήματος. Ο τελευταίος, εκείνη τη βραδιά στη Βουλή, όχι μόνο ρώτησε «τι είναι αυτό, κύριοι της πλειοψηφίας;» αλλά αναρωτήθηκε και «πόσο παραπάνω θα βιάσετε την κοινή λογική και την κοινοβουλευτική διαδικασία;».

Επιδόματα

«Κόβουμε τα επιδόματα. Πήγαινε να εργαστείς, αλλιώς σήκω και φύγε από την Ελλάδα. Η λογική τον ταΐζω, τον ποτίζω είναι λάθος. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διάρκεια του ασύλου του θα δουλεύει, δεν θα ζει με επιδόματα». Αυτές οι 36 λέξεις του Θάνου Πλεύρη περιγράφουν τον ιδεολογικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου που έχει φέρει στη Βουλή. Ο υπουργός, μάλιστα, σχεδόν δήλωσε με καμάρι ότι νομοθετεί εναντίον όσων δεν συμπαθεί, όπως τον κατηγόρησε η πράσινη εισηγήτρια, Νάντια Γιαννακοπούλου. Λογικό, μεγαλώνει ο ανταγωνισμός για τις ψήφους των ακραίων δεξιών.