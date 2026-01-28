Οταν έχεις νικήσει τρεις φορές την Αρσεναλ στο Λονδίνο, την Αστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, τη Λάτσιο στη Ρώμη, τη Βέρντερ στη Βρέμη, την Αντερλεχτ στις Βρυξέλλες, τη μεγάλη Κάλιαρι, τη Γιουβέντους στο Παλέρμο, την Πόρτο στη φωλιά των Δράκων, έχεις επιβιώσει σε στέπες, αρκτικούς κύκλους και καυτές έδρες όπως αυτή της Φενέρμπαχτσε και κυρίως, έχεις πρωταγωνιστήσει στη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των Κυπέλλων Ευρώπης, νικώντας με 6-1 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι τον Άγιαξ.

Ο χαρακτήρας κάθε ομάδας αποτελεί αντικατοπτρισμό του αφεντικού της. Και αυτός ο Ολυμπιακός φέρει το τσαγανό, την επιμονή και την αφοβία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αποψινό αποτέλεσμα της μεγάλης μάχης του Αμστερνταμ. Μπορεί όμως να είναι σίγουρος πως οι Ερυθρόλευκοι δεν πρόκειται να φοβηθούν το παρελθόν, το όνομα και τη βαριά φανέλα που θα φορούν οι αντίπαλοί τους. Γιατί πλέον και η φανέλα του Ολυμπιακού έχει βαρύνει στην Ευρώπη. Κι αν κάποιος εξυπνάκιας προσπαθήσει να τον υποτιμήσει, να τον μειώσει ανασκαλεύοντας τις βαριές ήττες του παρελθόντος ας ψάξει και το παιχνίδι του Αίαντα με τη Νάπολι, του 2022, στο Αμστερνταμ όταν οι Ολλανδοί γνώρισαν την πιο βαριά ευρωπαϊκή τους ήττα με 6-1. Διαιτητής εκείνου του αγώνα ήταν ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ, ο ίδιος ρέφερι που θα διευθύνει και την αποψινή μάχη. Οταν οι άνθρωποι του Αγιαξ άκουσαν πως θα επιστρέψει στην Αρένα του Γιόχαν Κρόιφ, «πάγωσαν», ενώ ο Τύπος έγραψε για εφιάλτες που ξύπνησαν.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού απέναντι σε κάθε ομάδα που έχει αντιμετωπίσει φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, πλην της Μπαρτσελόνα, είναι οι πιέσεις υψηλής έντασης που ασκεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο μέσος όρος σε κάθε παιχνίδι είναι 130,6, ενώ συνολικά έχει 914 προσπάθειες υψηλής πίεσης που αποτελεί το υψηλότερο νούμερο απ’ όλες τις ομάδες του Τσάμπιονς Λιγκ.

Απόψε στο Αμστερνταμ θα κάνει κρύο και πιθανόν να χιονίσει. Με την εμπειρία που είχαν ωστόσο οι Μυρμιδόνες του Μεντιλίμπαρ στην Αστάνα όπου είχαν παγώσει και τα τσιμέντα, ο αποψινός καιρός θα μοιάζει γι’ αυτούς σαν μια ηλιόλουστη μέρα στην Μπόρα Μπόρα.