Το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Σκοπός του Ταμείου Καινοτομίας, ως μια διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης, είναι να αλλάξει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, μειώνοντας καθυστερήσεις και ενισχύοντας τη φαρμακευτική καινοτομία. Ετσι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, θα υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση ασθενών με χρόνιες ή και απειλητικές παθήσεις σε ορισμένα νέα φάρμακα, τα οποία ενδεχομένως σήμερα να μην μπορούσαν να φτάσουν στη χώρα μας, κι αυτό εξαιτίας του οικονομικού περιβάλλοντος που… φρενάρει τις εταιρείες τέτοιων σκευασμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες είναι οι χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, οι οποίες έχουν συστήσει Ταμεία Καινοτομίας, με τα αποτελέσματα στην ταχύτητα πρόσβασης σε νέα φάρμακα να είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Στον αντίποδα βρίσκεται μέχρι σήμερα η χώρα μας, όπου μικρός αριθμός εγκεκριμένων καινοτόμων φαρμάκων είναι τελικά διαθέσιμος στους ασθενείς, κι αυτό ύστερα από μια χρονοβόρα διαδικασία.

Παράλληλα, αντικείμενο του νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε είναι, μεταξύ άλλων, και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων, καθώς και η ρύθμιση ζητημάτων για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη και τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσω του νομοσχεδίου θα προβλεφθεί και η ηλεκτρονική εφαρμογή για ογκολογικούς – αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας θα παρέχονται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και παραμέτρων υγείας από τον ασθενή, η συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων, καθώς και η υποστήριξη και παρακολούθηση των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων, με υπενθυμίσεις και σχετικές ειδοποιήσεις προς τον ασθενή.