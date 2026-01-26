Η ΑΕΚ είναι από το βράδυ του Σαββάτου μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μπορεί να έχει ένα ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν έχει μικρή σημασία. Γιατί αυτό που «μετράει» είναι να κάνεις «εσύ» αυτό που πρέπει. Η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει στην Τρίπολη και τα κατάφερε. Το πώς είναι μία άλλη ιστορία.

Καταρχάς, βρήκε και πάλι λύση στο θέμα του γκολ με τον Λούκα Γιόβιτς που είναι on fire. Ο Σέρβος συνέχισε από εκεί που σταμάτησε με τον Παναθηναϊκό. Αν δει κάποιος τη φάση προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι ο Ιβάνοφ είναι σε απόσταση από τον Γιόβιτς, αρκετή για να εκμεταλλευτεί ο φορ της ΑΕΚ όλο αυτό τον χώρο να υποδεχθεί την μπάλα και να εκτελέσει υποδειγματικά.

Ο δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας που η ΑΕΚ κέρδισε στην Τρίπολη ήταν ο Θωμάς Στρακόσα. Η επέμβαση που κάνει στο 90′ είναι για highlight. Για ένα ακόμα παιχνίδι ο διεθνής αλβανός γκολκίπερ «χαρίζει» στην ΑΕΚ βαθμούς και δίνει ηχηρές απαντήσεις. Θα κάναμε μία πολύ διαφορετική συζήτηση τώρα αν η μπάλα από την κεφαλιά του Κετού είχε καταλήξει στα δίχτυα.

Από εκεί και πέρα, η εικόνα της ΑΕΚ ήταν κακή. Κάποια «υπαλληλάκια» χωρίς προσωπικότητα, θεωρούσαν ότι έκανα πόλεμο, όταν έλεγα ότι η ΑΕΚ στο ματς με τον Παναθηναϊκό πέτυχε μία σπουδαία και ιστορική νίκη, αλλά η εικόνα της δεν ήταν τόσο συγκλονιστική όσο την παρουσίαζαν. Τόσα ξέρουν, τόσα καταλαβαίνουν.

Ηρθε λοιπόν η χθεσινή εμφάνιση και όσα (δεν) είπε δημόσια ο Μάρκο Νίκολιτς να τους βουλώσουν το στόμα. Διότι η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο παρουσίασε το χειρότερο πρόσωπο που έχουμε δει εδώ και μήνες.

Ελάχιστη κατοχή της μπάλας, κάκιστη κυκλοφορία, μηδενική πίεση στον αντίπαλο, ανύπαρκτη δημιουργία και συνοχή γραμμών. Παίκτες που μπήκαν να βοηθήσουν και έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Στα τέσσερα ματς του 2026, η ΑΕΚ είναι ζήτημα αν έχει κάνει ένα πολύ καλό ημίχρονο και αυτό αποτελεί πρόβλημα.

Κάθε νίκη ωστόσο αξίζει χρυσάφι και τώρα έρχεται το μεγάλο crash test.