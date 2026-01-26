Συναγερμό για το μέλλον της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά σημαίνει η γαλλική εφημερίδα «Libération», η οποία, σε εκτενές ρεπορτάζ της, περιγράφει μια ιδιότυπη «πολιορκία» του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού από τα αναπτυξιακά σχέδια της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Στο επίκεντρο του δημοσιεύματος βρίσκεται το φιλόδοξο κρατικό πρόγραμμα «Μεγάλη Μεταμόρφωση» («Great Transfiguration»), ένα έργο δισεκατομμυρίων που προωθεί ο πρόεδρος Αλ Σίσι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ιερή περιοχή γύρω από το μνημείο της UNESCO μετατρέπεται ταχύτατα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, με την εφημερίδα να περιγράφει γλαφυρά πώς μπουλντόζες και τσιμέντο περικυκλώνουν πλέον τα τείχη της Μονής, με στόχο τη δημιουργία ενός μαζικού τουριστικού θερέτρου που θα περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχεία και νέους οδικούς άξονες, αλλοιώνοντας το ασκητικό και φυσικό τοπίο της ερήμου. Το δημοσίευμα εστιάζει, επίσης, στη νομική και πνευματική πίεση που δέχονται οι μοναχοί, τονίζοντας πως πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις στην Αίγυπτο αμφισβητούν πρακτικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής, υποβιβάζοντας τους μοναχούς από ιδιοκτήτες σε απλούς «διαχειριστές» κρατικής γης. Για να το πούμε με απλά λόγια, το κράτος επιτρέπει στους μοναχούς να παραμείνουν στη Μονή και να τη λειτουργούν, θεωρώντας τους «χρήστες» και όχι «ιδιοκτήτες».

Αναμένοντας τη διακρατική συμφωνία

Επισημαίνω ότι, όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ», η Σιναϊτική Αδελφότητα βρίσκεται σε αναμονή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για την αναγνώριση του νέου καθηγουμένου, Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών. Πηγές της Αδελφότητας έχουν αναφέρει πως αναμένουν ότι η διακρατική συμφωνία θα κινείται στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης της 29ης Μαΐου, όσον αφορά τα περιουσιακά, και θα διασφαλίζει μακροχρόνιες βίζες για τους μοναχούς.

Προς επίλυση ο γρίφος της Κρήτης

Στις 28 Ιανουαρίου φαίνεται πως οδεύει στη λύση του ο γρίφος της Εκκλησίας της Κρήτης, με τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την εκλογή μητροπολιτών και τη σύγκρουση με το Φανάρι. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σαφή εντολή μεθαύριο να εκλεγούν μητροπολίτες στις δύο χηρεύουσες μητροπόλεις της Κρήτης, στα Σφακιά και τα Χανιά. Σημειώνω ότι, με βάση τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, όταν η τοπική Σύνοδος αδυνατεί να εκλέξει ή όταν υπάρχουν πολλαπλά κενά (όπως οι δύο χηρεύουσες μητροπόλεις), το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποκτά το δικαίωμα να στείλει εξαρχία, δικούς του αντιπροσώπους από την Κωνσταντινούπολη. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η εξαρχία του Πατριαρχείου αποτελείται από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνας Εμμανουήλ και τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο. Αμφότεροι, Κρητικοί στην καταγωγή και γνώστες της εκκλησιαστικής ανθρωπογεωγραφίας της Κρήτης.

Απομακρύνσεις με μηνύματα στην ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός ΕΛ.ΑΣ. τέθηκαν στις τελευταίες κρίσεις δύο γυναίκες αξιωματικοί με προϋπηρεσία στην ΕΥΠ που είχαν αναφερθεί ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση των υποκλοπών! Πρόκειται για τις αστυνομικές διευθύντριες Ευαγγελία Γ. και Γεωργία Ζ. που έχουν συγγενικές σχέσεις και στις οποίες είχε αποδοθεί ότι συμμετείχαν στη «γέφυρα» ΕΥΠ και χειριστών του Predator για την παρακολούθηση 100 πολιτικών, επιχειρηματιών, υπηρεσιακών παραγόντων, δημοσιογράφων, ιδιωτικών υπαλλήλων και άλλων. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους «στόχους» του παράνομου λογισμικού ήταν και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η πρώτη εκ των αστυνομικών που απομακρύνθηκαν φέρεται να είχε υπογράψει – ως στέλεχος της ΕΥΠ τότε – το έγγραφο για την παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες και ακολούθως από το Predator του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Η εν λόγω αξιωματικός δεν κατέθεσε στο εν εξελίξει δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών. Η άλλη απομακρυνθείσα έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση του Predator.

Κυρανάκης: «Επτά λάθη» στα Τέμπη

Για την ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών μίλησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη διαδικτυακή εκπομπή «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου στην ιστοσελίδα των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr). Οπως είπε, τη νύχτα του δυστυχήματος σημειώθηκαν «ταυτόχρονα τουλάχιστον επτά ανθρώπινα λάθη», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικλίδων ασφαλείας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η τηλεδιοίκηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 100% έως το καλοκαίρι του 2026 στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Ο αναπληρωτής υπουργός επιβεβαίωσε, επίσης, την αποκάλυψη των «ΝΕΩΝ» ότι εξετάζεται ως πιθανό μέτρο κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τις 7 έως τις 10 το πρωί στον Κηφισό.