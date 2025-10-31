Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου, καθώς και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.

Κατά την αντιφώνησή του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στη λαμπρή αυτή τελετή, μεταφέροντας τον σεβασμό και τις ευχές του ελληνικού λαού προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τη Μονή και την αποστολή της σε κάθε επίπεδο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, η οποία αποτελεί το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο. Όπως σημείωσε, η Μονή συνιστά «προπύργιο της Ορθοδοξίας» και «φάρο πνευματικής αρετής», αλλά και γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Στήριξη της Ελλάδας στη Μονή του Σινά

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η φροντίδα για την πνευματική και πολιτιστική αποστολή της Μονής αποτελεί εθνικό καθήκον. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα η Σιναΐτικη Αδελφότητα, επισημαίνοντας πως με υπομονή και πίστη διατήρησε την ενότητά της.

Η ομόφωνη εκλογή και ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου, είπε, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο συσπείρωσης και αδελφοσύνης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου συνεργάζονται στενά για τη διασφάλιση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων της Μονής.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο για την παρουσία του, καθώς και τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο ηγούμενο κ. Συμεών, ευχόμενος μακροημέρευση και καρποφόρο διακονία.

Δήλωση μετά την τελετή

Μετά την ενθρόνιση, ο κ. Μητσοτάκης προσκύνησε τα Ιερά Λείψανα, ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον νέο Αρχιεπίσκοπο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Michael Rigas.

Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση με αίσθημα τιμής και συγκίνησης σε αυτόν τον ιερό τόπο που «εδώ και 1.500 χρόνια κρατά άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας». Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τη Μονή, προκειμένου να διαφυλάξει το ξεχωριστό καθεστώς της στο διηνεκές.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε στον νέο Αρχιεπίσκοπο καλή δύναμη στα καθήκοντά του, τονίζοντας ότι μπορεί πάντα να υπολογίζει στη σταθερή στήριξη της Ελλάδας και στη συνεργασία με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για την επίλυση κάθε εκκρεμότητας.