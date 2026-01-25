Ο 27χρονος ελληνοαλβανός σκηνοθέτης Μάριο Μπανούσι είναι ο φετινός κάτοχος του Αργυρού Λέοντα στα Βραβεία Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, ύστερα από την εισήγηση του Γουίλεμ Νταφόε, διευθυντή του Τμήματος Θεάτρου. Τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της απέσπασε η καταξιωμένη ιταλίδα σκηνοθέτιδα θεάτρου και όπερας Εμα Ντάντε. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου (7–21 Ιουνίου) στα γραφεία της Biennale, στο Ca’ Giustinian, στη Βενετία.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα