Αρχαιολογική ανατροπή στην Ιταλία: Βρέθηκε η Χαμένη Βασιλική του Βιτρουβίου
Στην ιταλική πόλη Φάνο, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα υπολείμματα μιας βασιλικής ηλικίας 2.000 ετών που αποδίδεται στον διάσημο Ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο. Πρόκειται για την πρώτη φυσική απόδειξη ενός κτιρίου που μπορεί να συνδεθεί με τον ίδιο τον συγγραφέα του μοναδικού σωζόμενου αρχιτεκτονικού έργου της κλασικής εποχής, του De Architectura. Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα ορθογώνιο […]
Όταν η ταινία προδίδει το βιβλίο: Γιατί ποτέ δεν είναι όπως το φανταστήκαμε
«Δεν ήταν καθόλου έτσι όπως το είχα φανταστεί». Είναι μια φράση που ακούγεται ξανά και ξανά κάθε φορά που ένα αγαπημένο βιβλίο μεταφέρεται στη μεγάλη ή τη μικρή οθόνη. Και καθώς η ταινία «Άμνετ» βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μάγκι Ο’Φάρελ για τη σύζυγο του Σαίξπηρ, μόλις βγήκε στις αίθουσες διχάζοντας μέχρις εσχάτων τους κριτικούς, […]
Το μοναδικό εύρημα των «Δεσμωτών» επανέρχεται, προστατευμένο, στον φυσικό του χώρο
Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην επαναφορά του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος των «Δεσμωτών του Φαλήρου», εντός του ειδικά διαμορφωμένου, κλειστού χώρου προστασίας και ανάδειξης που κατασκευάζεται στην Εσπλανάδα του Φαλήρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το έργο πραγματοποιείται στη θέση εύρεσης των αρχαιοτήτων και εντάσσεται στο υπό κατασκευή μουσειακό κέλυφος. Η δράση για την προστασία και […]
Scorpions: Θλίψη για τον θάνατο του Φράνσις Μπούχολζ, πρώην μπασίστα της μπάντας
Ο Φράνσις Μπούχολζ, ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions, έφυγε από τη ζωή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Ο Μπούχολζ, γεννημένος το 1954, υπήρξε μέλος των Scorpions από το 1973 έως […]