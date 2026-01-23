Μπροστά σε δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν τη βελόνα του κόμματος να μην κουνιέται, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πρωταγωνίστησαν με την κριτική τους στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ επανήλθαν χθες – σε ενωτικό κλίμα μεν, όμως πιέζοντας για αλλαγές που έχουν να κάνουν κυρίως με την εσωκομματική δημοκρατία στον δρόμο προς το συνέδριο του Μαρτίου, αλλά και με τη στρατηγική των διευρύνσεων – με τον Χάρη Δούκα να καλωσορίζει την Πλεύση Ελευθερίας στο προσκλητήριο για τα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου και αφήνοντας ανοιχτό το αν θα έπρεπε να συμμετάσχει και ένα ενδεχόμενο νέο σχήμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε (Σκάι) πως ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητείται «από κανέναν, αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως τα στελέχη έχουν υποχρέωση να λένε τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει καλύτερα. «Αν θεωρούσα ότι όλα πηγαίνουν καλά, δεν θα έκανα αυτές τις προτάσεις» εξήγησε. «Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο να τα πούμε και την ίδια ώρα να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας».

Ο πρώην υπουργός επέκτεινε τον χρόνο που το ΠΑΣΟΚ έχει στη διάθεσή του για αλλαγές, θέτοντας ως όριο για να «κουνηθεί η βελόνα» το Πάσχα και σχολιάζοντας πως έχει σημασία η δυναμική με την οποία το κόμμα θα μπει στις εκλογές – γι’ αυτό πρότεινε δημόσια ορισμένες κινήσεις, μεταξύ των οποίων περιέλαβε τις πιο συχνές συνεδριάσεις των οργάνων, μια φράση που μέσα στη συνεδρίαση της ΠΓ έγινε αιτία αντιπαράθεσης με τον Ανδρουλάκη. «Στη Βουλή βεβαίως συντονιζόμαστε, αλλά το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο κόμμα.

Η τελευταία συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ήταν πριν από δυόμισι μήνες. Και σε αυτούς τους δυόμισι μήνες έχει αλλάξει ο κόσμος» σχολίασε για αυτή την αντιπαράθεση – εντός του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε την Τρίτη, η ΠΓ αναμένεται να συνεδριάσει άλλες δύο φορές. Ο Γερουλάνος πρότεινε επίσης ο χρόνος του συνεδρίου να αξιοποιηθεί για να κλείσουν θέματα πολιτικής που θα τεθούν από τη ΝΔ, ειδικά για τη συνταγματική αναθεώρηση με το άρθρο 16, τη σχέση κράτους – Εκκλησίας και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Κοινά ψηφίσματα

Και ενώ ο Γερουλάνος περιέγραψε το ψήφισμα εναντίον της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ ως «μία πρόταση ενός στελέχους που δεν είναι από το πουθενά», ο ίδιος ο Δούκας επιμένει στην αναγκαιότητά του.

Χθες ο δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε και τις δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη συνεδριακή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, βάζοντας μέσα όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου («Με ρωτάτε για την κυρία Κωνσταντοπούλου για την οποία για παράδειγμα έχουν υπογράψει κοινά ψηφίσματα. Αποκλείουμε δηλαδή ένα κόμμα με το οποίο υπάρχουνε κοινές υπογραφές;»), τη στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι αυτή η πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη. Ανοιχτό άφησε και το θέμα συνεργασίας με Τσίπρα: «Δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, να δούμε αν θα κάνει και αν θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ιστορία, και θα τοποθετηθούμε» σχολίασε («Παραπολιτικά»).