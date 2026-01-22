Ανεβάζει ταχύτητες η ΑΑΔΕ για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων περιμένοντας τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να αποστείλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τα στοιχεία που απαιτούνται για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς των φορο-εντύπων.

Μισθοί, συντάξεις, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, ποσά που καταβλήθηκαν για εξόφληση δανείων, δαπάνες που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα, έως και δίδακτρα που πληρώθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία το 2025, προσυμπληρώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Επίσης αποτυπώνονται δεκάδες κατηγορίες παροχών, αποζημιώσεων και εισοδημάτων που απέκτησαν το 2025 μισθωτοί και συνταξιούχοι τα οποία είναι αφορολόγητα και μπορούν να εξαφανίσουν ή να μειώσουν τα τεκμήρια, στην παγίδα των οποίων πέφτουν χιλιάδες φορολογούμενοι.

Η λίστα

Στη λίστα με τις παροχές και αποζημιώσεις που δεν θεωρούνται εισοδήματα και τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που βρίσκονται μακριά από το ραντάρ της Εφορίας περιλαμβάνονται: