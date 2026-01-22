Η παγκόσμια παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να σημειώσει άνοδο φέτος. Η συνεπακόλουθη μείωση των τιμών θα μπορούσε να ενισχύσει κι άλλο τη ζήτηση από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των κορυφαίων εισαγωγέων Κίνας και Ινδίας. Φέτος οι αναλυτές αναμένουν ότι θα υπάρξει μεγάλο κύμα προσφοράς που θα διαρκέσει έως το 2029, μειώνοντας το κόστος. «Το 2026 αναμένεται να είναι ένα μεταβατικό έτος για την αγορά LNG» σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Η αγορά αναμένεται να έχει άφθονη διαθεσιμότητα σε LNG, με επαρκή προσφορά ακόμη την περίοδο της χειμερινής ζήτησης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, σημειώνεται.

Οι S&P Global Energy, Kpler και Rystad Energy προβλέπουν νέα χωρητικότητα τουλάχιστον 35 εκατ. μετρικών τόνων που θα πέσουν στην αγορά φέτος, κυρίως από τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την παγκόσμια προσφορά LNG έως και 10% σε ετήσια βάση, με προβλέψεις για την προσφορά του 2026 από τις Kpler, Rystad, ICIS και Rabobank να φτάνει σε ένα εύρος 460 έως 484 εκατ. μετρικών τόνων. Εργα όπως το Golden Pass LNG στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ και η επέκταση του North Field του Κατάρ αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση αυτή, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ενισχυθεί επίσης από τα έργα Corpus Christi και Plaquemines LNG στις ΗΠΑ, LNG Canada και Greater Tortue Ahmeyim στα ανοιχτά της Σενεγάλης και της Μαυριτανίας.

Η ΑΑΔΕ ψάχνει κτίριο στη Θεσσαλονίκη

Το κτίριο που θα στεγάσει το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) στη Θεσσαλονίκη αναζητά ακόμα η ΑΑΔΕ. Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου στο οποίο θα συγκεντρωθούν οι αρμοδιότητες όλων των ΔΟΥ της συμπρωτεύουσας αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2024. Επειδή όμως δεν είχε βρεθεί το κατάλληλο κτίριο η πρεμιέρα λειτουργίας του ΚΕΦΟΔΕ μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2025, στη συνέχεια για τον Οκτώβριο του 2025 για τώρα προβλέπεται να λειτουργήσει στις 18 Μαΐου 2026 εφόσον βρεθεί το κτίριο και ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες εργασίες. Το ακίνητο που ψάχνει η ΑΑΔΕ θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 3.804 τ.μ., να είναι ενιαίο και λειτουργικά ανεξάρτητο, να βρίσκεται εντός των ορίων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Καλαμαριάς και να είναι αποπερατωμένο. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12 χρόνια και το ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος έχει οριστεί σε 56.300 ευρώ.

Ευρυζωνικό Ιντερνετ στο δωμάτιο

Από το Ιντερνετ στο σπίτι μέσω οπτικών ινών (FTTH), η COSMOTE TELEKOM περνά στην παροχή ευρυζωνικού Ιντερνετ στο δωμάτιο (Fiber To The Room – FTTR), φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολύ γρήγορου Διαδικτύου.

Με την αποκλειστική υπηρεσία FTTR, η δύναμη της οπτικής ίνας φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, ενώ η νέα υπηρεσία Always OnLine παρέχει αδιάλειπτο Ιντερνετ, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση.

Οι COSMOTE Fiber συνδρομητές, μέσω του FTTR, μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν κάλυψη WiFi σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος, με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες.

Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα Router και ένα Access Point, με χρέωση 6€/μήνα, με τη δυνατότητα προσθήκης έως 16 Access Points (με επιπρόσθετη χρέωση) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

Ρευματοκλοπές – μαϊμού

Σημαντικό είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κρούσματα ρευματοκλοπών καθώς σε πολλές των περιπτώσεων καταναλωτές καταγγέλλουν και σε καταναλωτικές οργανώσεις αλλά και στις αρμόδιες Αρχές ότι κατηγορούνται ως ρευματοκλέφτες αδίκως και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα. Το θέμα έχει απασχολήσει και το υπουργείο Ενέργειας ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα προχωρά σε διακοπές ρεύματος εφόσον υπάρχει υποβολή ένστασης από τον καταναλωτή, έως την επανεξέταση της υπόθεσής του. Μάλιστα περίπου μία στις τρεις υποθέσεις φτάνει σε επανεξέταση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την πληρότητα των πραγματοποιούμενων ελέγχων. Μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες σε περιπτώσεις αλλαγών παλαιών μετρητών με νέας τεχνολογίας, τους λεγόμενους έξυπνους. Το ζήτημα συζητήθηκε και σε πρόσφατη σε σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδοποιήσεις και στα POS από το 112!

Ακόμα και τα τερματικά των POS των τραπεζών ήχησαν με αφορμή τις ειδοποιήσεις του 112 για τα ακραία καιρικά φαινόμενα χθες. Ωστόσο όπως ξεκαθαρίστηκε αργότερα το φαινόμενο αυτό ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών χαρακτηριστικών ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112 . Οι συσκευές αυτές είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, να αντιμετωπίζονται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone. Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή.

Περιφερειακά προγράμματα

Πράσινο φως άναψε για τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. Τα προγράμματα εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 με τον συνολικό προϋπολογισμό του να ανέρχεται στα 577,2 εκατ. ευρώ. Στόχος των προγραμμάτων είναι η αξιοποίηση των πόρων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.