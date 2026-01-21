Καμπανάκι για ολοένα και μεγαλύτερη σύνδεση προϊόντων απομίμησης (μαϊμού) με εκμετάλλευση στην εργασία, περιλαμβανομένης και της παιδικής εργασίας, χτυπά σε νέα έκθεσή του ο ΟΟΣΑ.

Ο Οργανισμός προσδιορίζει την αξία των προϊόντων αυτών που πωλούνται κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο σε 467 δισεκατομμύρια δολάρια και κάνει λόγο για μεγάλη και διαρκή απειλή για την παγκόσμια οικονομία και την απασχόληση. Τα προϊόντα – μαϊμού συνδέονται όλο και περισσότερο με παράνομες εργασιακές πρακτικές, περιλαμβανομένης της αναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας – και μάλιστα κάτω από επικίνδυνες συνθήκες – κι άλλες σημαντικές παραβάσεις που αφορούν την απασχόληση.

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια από κατώτερα των προδιαγραφών ή επικίνδυνα προϊόντα απομίμησης, από φάρμακα έως ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων, πατεντών και ευρεσιτεχνιών χάνουν πωλήσεις, αξία εμπορικών σημάτων και οφέλη από την κούρσα για καινοτομία. Οι κυβερνήσεις χάνουν φορολογικά έσοδα και αντιμετωπίζουν αυξημένα βάρη για την επιβολή του νόμου και τα συστήματα δημόσιας υγείας. Συνολικά, τα προϊόντα – μαϊμού υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στις αγορές και το διεθνές εμπόριο, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που επανεπενδύουν παράνομα έσοδα σε περαιτέρω παράνομες δραστηριότητες, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ στη νέα του έκθεση («Από τα προϊόντα απομίμησης στην καταναγκαστική εργασία») που χθες είδε το φως της δημοσιότητας.

Η ανάλυση του Οργανισμού εντοπίζει ισχυρές και επαναλαμβανόμενες, όπως τις χαρακτηρίζει, συσχετίσεις μεταξύ της έντασης του παραποιημένου εμπορίου και αδύναμων συνθηκών στην αγορά εργασίας. Οι χώρες που αναγνωρίζονται συχνότερα ως πηγές παραποιημένων προϊόντων τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα παιδικής εργασίας –συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων μορφών τους –, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης άτυπης απασχόλησης, περισσότερες ώρες εργασίας, ασθενέστερη προστασία της εργασίας και υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία. Σε τέτοιες χώρες καταγράφονται επίσης φαινόμενα και καταναγκαστικής εργασίας.

Η μικρότερη προστασία στα συστήματα καταβολής κατώτατου μισθού συσχετίζεται επίσης με υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας κατασκευής προϊόντων-«μαιμού», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο της εκμετάλλευσης της εργασίας ως στρατηγική μείωσης του κόστους για τους διακινητές τέτοιων προϊόντων.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παραγωγή προϊόντων απομίμησης είναι συχνά αλληλοενισχυόμενα στοιχεία που χαρακτηρίζονται από αδύναμη διακυβέρνηση, περιορισμένη επιβολή του κράτους δικαίου και έλλειψη κοινωνική προστασίας.

Γραμμή άμυνας

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο ΟΟΣΑ προτείνει μεταξύ άλλων ενίσχυση της διακυβέρνησης και των επιθεωρήσεων στην εργασία και υιοθέτηση αποτελεσματικών συστημάτων επιθεώρησης για την ανίχνευση τόσο της αναγκαστικής εργασίας όσο και της σύνδεσης με την παράνομη παραγωγή. Αυτά αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Περιλαμβάνεται η εκπαίδευση επιθεωρητών για την αναγνώριση παραποιημένων προϊόντων. Ζητείται επίσης συντονισμός με τα τελωνεία και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επιπλέον ζητείται μεγαλύτερη στόχευση αποστολών υψηλού κινδύνου, ιδίως σε τομείς που είναι γνωστοί για την παραποίηση προϊόντων, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα και τα ηλεκτρονικά είδη, αναφέρει ο Οργανισμός.

Ακόμη ζητείται επέκταση της πιστοποίησης των ζωνών καθαρού εμπορίου. «Το Σύστημα Πιστοποίησης Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου του ΟΟΣΑ καταδεικνύει πώς ένα πλαίσιο εμπορικής ακεραιότητας μπορεί ταυτόχρονα να ενισχύσει τους ελέγχους κατά του παράνομου εμπορίου και να ενισχύσει τη συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα. Η επέκταση αυτού του μοντέλου σε πρόσθετες περιοχές θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενσωμάτωση των αρχών αξιοπρεπούς εργασίας στα παγκόσμια δίκτυα logistics» εκτιμάται στην έκθεση.