Εκδίκηση; Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τις επανειλημμένες απειλές του να καταλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νομπέλ Ειρήνης! Σε επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, o πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι αφού δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο, δεν νιώθει πλέον την ανάγκη να σκέφτεται «καθαρά για την ειρήνη». «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου δώσει το Νομπέλ Ειρήνης, παρότι σταμάτησα περισσότερους από οκτώ πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά για την ειρήνη», έγραψε, προσθέτοντας ότι τώρα θα έχει ως κριτήριο «τι είναι καλό και σωστό» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χθες το βράδυ, σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να πει αν αποκλείει την κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία, δηλώνοντας: «Κανένα σχόλιο». Επιτέθηκε και πάλι στους ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας πως θα προχωρήσει 100% στην επιβολή δασμών: «Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε τι έχει αποφέρει. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη – όχι στη Γροιλανδία».

Νωρίτερα, ο Στέρε δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα «VG» ότι η επιστολή «ήρθε ως απάντηση σε σύντομο μήνυμα που έστειλα προς τον πρόεδρο Τραμπ νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκ μέρους μου και εκ μέρους του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ». Ο Στουμπ διατηρεί καλή σχέση με τον Τραμπ, και μάλιστα κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ είχαν παίξει γκολφ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τη ρητορική του κατά της Γροιλανδίας, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχό της «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Το Σαββατοκύριακο, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!». Το Σάββατο, απείλησε να επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία από την 1η Φεβρουαρίου, μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αποκτήσουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τον έλεγχο στο νησί της Αρκτικής.

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες της ΕΕ συναντήθηκαν εκτάκτως και υπό την πίεση των δηλώσεων αυτών, για συνομιλίες την Κυριακή, εξετάζοντας αντίποινα και πιο σοβαρές οικονομικές κυρώσεις, καθώς οι διατλαντικές εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται λόγω της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να ελέγξει την περιοχή, την οποία λέει ότι χρειάζεται για την εθνική ασφάλεια.

Στην επιστολή του προς τον Στέρε, ο Τραμπ είπε ότι η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία από τη Ρωσία ή την Κίνα, προσθέτοντας: «Γιατί έχουν ούτως ή άλλως “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν έγγραφα, μόνο ένα πλοίο που έφτασε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος έχει κάνει «περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο από την ίδρυσή του, και τώρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο κόσμος «δεν είναι ασφαλής, εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας», τόνισε.

Οσον αφορά τον ισχυρισμό του ότι δεν υπάρχουν έγγραφα, ο αμερικανός πρόεδρος ξεχνά πως υπάρχει γραπτή και υπογεγραμμένη δήλωση του 1916 από τον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λένσινγκ, με την οποία βεβαιώνει ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα αντιταχθεί στην επέκταση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της δανικής κυβέρνησης σε ολόκληρη τη Γροιλανδία».

Ενδιαφέρον πάντως έχει το γεγονός ότι ο Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νορβηγίας ότι δεν του απένειμε το Νομπέλ Ειρήνης, παρότι το βραβείο αυτό απονέμεται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νομπέλ, έναν πενταμελή, ανεξάρτητο, ιδιωτικό φορέα, του οποίου τα μέλη – κυρίως συνταξιούχοι πολιτικοί – διορίζονται από το νορβηγικό κοινοβούλιο, αλλά οι αποφάσεις του είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση.