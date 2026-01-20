Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες χαρακτηρίστηκαν «απαράδεκτες» και «αναποτελεσματικές» από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με δηλώσεις στο AFP.

«Όπως υπογραμμίζουμε πάντα, οι δασμολογικές απειλές με στόχο να επηρεαστεί η εξωτερική μας πολιτική είναι απαράδεκτες και αναποτελεσματικές», ανέφερε χαρακτηριστικά το περιβάλλον του Μακρόν, τονίζοντας ότι η στάση του Παρισιού δεν αλλάζει υπό πίεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με την επιβολή δασμών μετά την άρνηση του Μακρόν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία του ίδιου με ακόμη ασαφή αποστολή και ρόλο, που φαίνεται να φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός θεσμός απέναντι στον ΟΗΕ.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ δήλωσε στο TF1 ότι «είναι μια απειλή, σε αυτό το στάδιο, απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας και προφανώς δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από ολόκληρη την ΕΕ».

Η Ζενεβάρ υπογράμμισε πως η απειλή στοχεύει έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, αυτόν της γαλλικής αμπελουργίας, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες και αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής γεωργίας.